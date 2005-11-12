گلستان،گنجينه اكوتوريسم ايران // گزارش "مهر" از وضعيت گردشگري و جاذبه هاي استان گلستان

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، استان گلستان فرهنگ و تاريخ بيش از 5 هزار سال ، مملو از آثار ارزشمند و ذي قيمت بجاي مانده تاريخي كه اقوام گوناگون كرد ، لر، ترك ، بلوچ ، عرب ، تركمن و... را در چهار اقليم متفاوت در خود جاي داده و ايراني كوچك را بوجود آورده است .

گلستان 3/1 درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي دهد و داراي 11 شهرستان است ، همچنين براساس آمارهاي موجود 41 درصد جمعيت شهري ، 58 ردصد روستايي و نيم درصد نيز غيرساكن مي باشند .

اين استان به لحاظ شرايط اقليمي و آب و هوايي ويژه يكي از حاصلخيزترين مناطق كشور از نظر منابع و استعدادهاي طبيعي و خاكي و تنوع آب و هوا داراي قابليت زيادي مي باشد .

تالاب هاي آلما گل ، غاردام دام شهرستان گنبد ، پاركهاي جنگلي ناهار خوران ، النگدره ، قرق ، جنگلهاي باران كوه ، رنگو ، آبشار دوقلوي و چشمه آبگرم و دهكده توريستي زيارت در شهرستان گرگان ، دهكده هاي ييلاقي جهان نما، جزيره آشوراده و ميانكاله و.. از جمله جاذبه هاي طبيعي استان گلستان به شمار مي روند.

همچنين در خصوص جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي اين استان نيز مي توان به برج گنبد قابوس ، خرابه هاي شهر تاريخي جرجان ، بافت قديم و ديوار تاريخي گرگان ، تورنگ تپه و... اشاره كرد .

مديركل ميراث فرهنگي وگردشگري استان گلستان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به وضعيت گردشگري استان گلستان در مقايسه با استانهاي ديگر اشاره كرد و افزود: اين استان علي رغم دارا بودن شرايط ويژه اقليمي ، آب و هوايي ، فرهنگي ، تاريخي و طبيعي اما تاكنون نتوانسته گردشگران زيادي را جذب كند .

محمود ربيعي ، خاطر نشان ساخت : اكثر گردشگران استان براي رفتن به استانهاي خراسان به قصد زيارت و همچنين مازندران از گلستان عبور مي كنند و براساس آمارهاي بدست آمده تنها در ايام نوروز84 روزانه 150 نفر و در مدت دو هفته بيش از يك ميليون مسافر به اين استان سفر و يا گذر كردند ودر مجموع سالانه 5 ميليون گردشگر به اين استان وارد و خارج مي شود .

وي گفت: عدم تبليغات و شناخت درست از استان گلستان بخصوص شهر گرگان باعث شده گردشگران و توريستها از جاذبه هاي آن اطلاع نداشته باشند و از سوي ديگر نيز امكانات اقامتي و پذيرايي نيز در اين استان كافي نيست و همين دلايل مانع ورود تعداد زياد مسافران به اين استان شده است .

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان گلستان در خصوص امكانات اقامتي تاكيد كرد: در اين استان 10 هتل با ظريفيت بيش از 1300 تخت و همچنين 17 مهمانپذير با ظرفيت بيش از هزار تحت وجود دارد اما اين امكانات به هيچ عنوان در ايام پر گردشگر مانند نوروز پاسخگوي نياز گردشگران باشد .

ربيعي افزود: به منظور رفع كمبود مراكز اقامتي در استان گلستان در سفر معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به استان كلنگ اولين هتل 5 ستاره در شهر گرگان به زمين خورده شد و همچنين اماكانات و تسهيلاتي نيز در اختيار بخش خصوصي گذاشته خواهد شد تا مشكلات استان به مرور رفع شود.

وي اظهار داشت : گلستان باتوجه به ويژگيها ، جاذبه ها و تنوع اقليمي كه دارد مي تواند توريست زيادي جذب و درآمد اقتصادي زيادي داشته باشد اما در حال حاضر شرايط براي جذب گردشگر در گلستان و همچنين درآمد حاصل از آن به هيچ وجه خوب ومساعد نيست .

مديركل ميراث فرهنگي و گردگشري استان گلستان، از افزايش بودجه ميراث فرهنگي و گردشگري گلستان در سال جاري خبر داد و تصريح كرد: امسال بيش ازيك ميليارد تومان اعتبارعمراني به استان اختصاص داده شده كه 80 درصد آن به منظور انجام اقدامات گردشگري و 20 درصد آن نيز انجام اقدامات درخصوص محافظت از آثارو اشياي تاريخي ، طبيعي ، باستاني و فرهنگي هزينه خواهد شد وهمچنين در صورت نياز نيز از استان تهران مي توانيم اعتبار بگيريم.