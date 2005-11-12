90 درصد پرستاران از مسير ارتقاي شغلي خارج شده اند

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون به علت صدور دو بخشنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص مسير ارتقاي شغلي پرستاران، پرستاران شاغل به شدت دچار مشكل شده اند.

وي اظهار داشت: در خصوص مسير ارتقاي شغلي در سال گذشته ، ضوابطي اعلام شد كه امسال دو بند آن تغيير كرده است . به گونه اي كه بر اساس اين تغييرات كيفيت كار پرستاران از 250 به 25 امتياز و ارباب رجوع از 200 به 20 امتياز كاهش يافت .

شريفي مقدم ، با بيان اينكه بر اساس اين تغييرات ، 405 امتياز از امتيازات پرستاران براي قرار گرفتن در مسير ارتقاي شغلي كاهش يافته است ، گفت: براي اينكه هر پرستار بتواند وارد مسير ارتقاي شغلي شود بايد حداقل 600 امتياز را كسب كند كه در گشذته اغلب اين امتياز از دو بخش خدمات پرستاري و ارباب رجوع بدست مي آمد اما با بخشنامه جديد موجب شد كه بيش از 90 درصد پرستاران از مسير ارتقاي شغلي خارج شوند.

وي ، با بيان اينكه ضوابط جديد مورد اعتراض پرستاران قرار گرفته و هم اكنون نيز مسئولان در وزارت بهداشت موافق تصحيح اين ضوابط هستند گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از گذشته تا كنون همواره براي تحقق مطالبات پرستاري مانع ايجاد كرده كه موجب ايجاد چالش در سيستم پرستاري شده است چون هم اكنون برخي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بخشنامه جديد را اجرا نكردند و برخي ديگر نيز مسير ارتقاي شغلي پرستاران را قطع كرده اند تا بخشنامه جديد را اجرا نكنند.