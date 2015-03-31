یورونیوز: کمک خلبان آلمانی به خاطر تمایل به خودکشی تحت درمان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، کریستوف کومپا، دادستان دوسلدورف، با اعلام این که آخرین گزارش ها از تحقیقات صورت گرفته در مورد آندره آس لوبیتس، کمک خلبان شرکت هواپیمایی جرمن وینگز آلمان، حکایت از آن دارد که او در گذشته به خاطر تمایلاتش برای خودکشی، تحت روان درمانی قرار گرفته است، گفت: او سال ها قبل از دریافت گواهی پرواز، برای یک مدت طولانی به دلیل گرایش های محسوسی که به خودکشی داشته، تحت درمان بوده است. اما پس از این دوره، معاینات پزشکی صورت گرفته بر روی این فرد نشان می دهد که او تمایلی به خودکشی و یا اعمال خشونت نداشته است.

پلیس آلمان می گوید تاکنون هیچ نامه و یا پیامی از این کمک خلبان مبنی بر قصد او برای ساقط کردن یک هواپیما و یا بر عهده گرفتن مسئولیت ساقط کردن هواپیمای ای 320 که به قیمت جان 150 نفر تمام شد، پیدا نکرده است.

آن چه تاکنون کشف شده، نسخه ها و داروهای ضد افسردگی و خواب آور بوده است.