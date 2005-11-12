طالباني ادعاي سفير آمريكا مبني بر دخالت ايران در عراق را رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" جلال طالباني رئيس جمهوري عراق درگفتگو با تلويزيون الشرقيه عراق نتيجه سفر خود را به اروپا مثبت توصيف كرد.

وي در پاسخ به سوالي درمورد اتهام مقامات دولت آمريكا ازجمله سفير آمريكا دربغداد عليه ايران مبني بردخالت تهران درامور داخلي عراق خاطر نشان كرد : حقيقت امراين است كه من اظهارات زلماي خليل زاد را نشنيده ام و نمي توانم در مورد آن اظهار نظر كنم اما روابط و مناسبات ما با ايران خوب و دوستانه است .

رئيس جمهوري عراق خواستار گسترش روابط ايران و عراق در تمام زمينه ها شد و ابراز داشت : بايد توجه داشت كه شانتاژهاي تبليغاتي به روابط دوستانه ايران و عراق لطمه وارد مي كند .

جلال طالباني روابط عراق با ايران را خوب توصيف كرد وهمسايگان عراق را به كمك به اين اين كشور براي نابودي تروريسم دعوت كرد.



وي گفت: ما ازهمسايگان عراق مي خواهيم به اين كشور كمك كنند تا تروريسم را درعراق ريشه كن سازيم چرا كه مردم همچنان ازمشكل تروريسم رنج مي برند .

زلماي خليل زاد سفيرافغاني الاصل آمريكا درگفتگو با روزنامه الحيات مدعي شد : برخي از بعثي ها درعراق نه تنها با سوريه بلكه با عناصري در لبنان هم ارتباط دارند كه اساس اين ارتباطات، حكومت سوريه و عناصر آن داراي ارتباطاتي با ايران هستند.

وي حزب الله لبنان را نيز متهم كرد كه ستون شبكه سوريه براي حمايت از شورشيان در عراق را تشكيل مي دهد زلماي خليل زاد از آنچه يك شبكه حمايتي لبنان از مردان مسلح در عراق كه متشكل از اسلامگراها و بعثي ها است، ناميد، خبر داد و مدعي شد كه پايه و اساس اين شبكه را حزب الله لبنان تشكيل مي دهد.