استاندار خراسان جنوبي در گفت وگو با "مهر": استقبال پرشور مردم از رئيس جمهور دشمنان را شرمگين كرد// ظرف دو سال آينده خراسان جنوبي متحول خواهد شد//خستگي از دست احمدي نژاد به سنگرهاي تاريك دشمن فرار مي كند

سيد صولت مرتضوي پس از پايان سفر سه روزه رئيس جمهور به اين استان، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : اين كه رئيس جمهور، معاونين و وزاري دولت، بدون تعارف و تشريفات كاذب از روستاها و شهرهاي يك استان محروم بازديد كنند، تحولي اساسي در مديريت كلان كشور است.

وي مشي رئيس جمهور در سفر به مناطق محروم خصوصا در استان خراسان جنوبي را ستودني دانست و افزود : دولت ما به اين نتيجه رسيده كه آغاز خاكريز خدمت را بايد در مناطق محروم كشور بنيان گذارد و پرهيز از عرف هاي رايج و حضور در بين مردم با كمترين دردسر از مزاياي سفر رئيس جمهور به استان محروم خراسان جنوبي بود.

مرتضوي با اشاره به استقبال كم نظير مردم خراسان جنوبي از دكتر احمدي نژاد، گفت : در روز اول سفر، دفاع وي از وزراي پيشنهادي در مجلس به طول انجاميد و سفر او با دو ساعت و نيم تاخير انجام شد، اما استقبال كم نظير مردم بيرجند و ساير شهرهاي استان خاطراتي بيادماندني بر جاي گذاشت.

وي با بيان اينكه حتي بارندگي شديد نيز نتوانست مانع از حضور پرشور مردم اين شهر براي استقبال از رئيس جمهور شود ، افزود : همه مردم خانه هاي خود را براي استقبال از رئيس جمهور ترك كرده و به خيابان ها آمده بودند كه اين استقبال، پشتوانه اي قوي براي رئيس جمهور بود و استكبار جهاني را شرمگين كرد.

مرتضوي با ذكر اين مطلب كه منتظر ابلاغ مصوبات هيات دولت در خراسان جنوبي هستيم، گفت : همكاران ما در تهران و در شهرستانها تقريبا 7هزار ساعت براي انجام اين سفر و انعكاس خوب مشكلات مردم كار كردند و تقريبا با تمام وزرا براي رسيدگي به مشكلات استان، توافقاتي داشتيم كه قسمت اعظم مصوبات جلسه روز جمعه به رفع محروميت هاي خراسان جنوبي و ساير استان هاي محروم كشور اختصاص يافت.

وي نگرش بدون تشريفات رئيس جمهور و هيات دولت را نگرشي مبارك و داراي بركات فراوان دانست و افزود :هيچ كدام از وزرا و مسئولان همراه رئيس جمهور به دنبال تشريفات نبودند، به گونه اي كه بدون آنكه كسي آنها را بشناسد در نماز جماعت مساجد روستاها و شهرها شركت مي كردند و حتي يك شب ديدم كه يكي از وزرا در راهروي يكي از ادارات بيرجند روي مبلي خوابيده است؛ اين مشي آنان ما را به ياد جبهه ها مي اندازد و گويا آنان ميزبان ما بودند.

استاندار خراسان جنوبي با بيان اين كه به جهت پراكندگي شهرها و روستاهاي استان، خدمت رساني در آن بسيار دشوار است، اما دولت تمام همت خود را مصروف توسعه استان كرده، گفت : ظرف دو سال آينده، تغييرات در چهره استان را مي توان كاملا شاهد بود و جهش خوبي را در اشتغال استان خواهيم داشت كه تصويب راه اندازي گمرك مرزي ظرف دو ماه آينده در ارز آوري و اشتغال زايي تاثير فراواني خواهد داشت.

وي افزود : هيچ كدام از شهرها و بخش ها و روستاهاي استان خراسان جنوبي از نعمت گاز برخوردار نيستند كه در پيگيري هاي اخير، توسعه گاز شهري تا بيرجند و مطالعات گازرساني به ساير نقاط استان در دستور كار قرار گرفته و در مورد راه آهن و جاده هاي استان نيز با وزارتخانه هاي مربوطه به توافق رسيده ايم.

مرتضوي ضمن تشكر از رئيس جمهور و هيات دولت براي انجام اين سفر با اشاره به پشتكار رئيس جمهور براي محروميت زدايي، گفت : خستگي از دست احمدي نژاد به سنگرهاي تاريك دشمن فرار مي كند و اگر اين مردمي بودن و تلاش براي خدمت به ملت، به ساير نقاط دنيا انعكاس يابد، جهانيان معني واقعي اسلام را خواهند فهميد.

وي با تشكر از حضور آحاد مردم قدرشناس خراسان جنوبي در استقبال از رئيس جمهور، از بازديدهاي سرزده خود از شهرها و روستاهاي مختلف خراسان جنوبي خبر داد كه از اين پس انجام خواهد شد و اين كار را وظيفه خود و همه مسئولان براي تعامل مستقيم و هرچه بهتر با مردم دانست.