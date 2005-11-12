اكبر اعلمي در گفت وگو با "مهر": وزير نفت بايد بدون وابستگي به صاحبان قدرت، عزم خود را براي مبارزه با مافياي نفتي جزم كند// در سبد مديران دولت جديد فرد توانمندي براي تصدي وزارت نفت وجود ندارد

اكبر اعلمي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، وزارت نفت را مهمترين وزارتخانه در جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: در اين وزارتخانه اسرار ناگفته و حرف و حديث هاي فراواني وجود دارد.

اعلمي كه در مجلس ششم و هفتم همواره درخصوص عملكرد اين وزارتخانه، از وزيران وقت نفت، سئوال مطرح كرده است، افزود : با توجه به اهميت وزارت نفت و عدم حاكميت كامل قوانين موضوعه در آن و همينطور عدم نظارت لازم بر عملكرد اين وزارتخانه، موجب شده اين وزارتخانه به يك امپراطوري دلار و حكومتي در درون حاكميت مبدل شود و به همين اعتبار هر يك از صاحبان قدرت و جريانات سياسي به فراخور قدرت و نفوذي كه در اين دستگاه دارند، سهم خاصي را براي خود در اين تشكيلات عريض و طويل متصور هستند.

نماينده اصلاح طلب تبريز اظهار داشت: از اين رو حتي اگر فرد معصومي هم از آسمان نازل شود و بدون وابستگي به صاحبان قدرت، عزم خود را جهت مبارزه با مافياي نفتي جزم كند، بدون شك با جوسازي و مخالفت هاي سهامداران نامشروع و غير رسمي مواجه خواهد شد؛ مگر آنكه با لابي هاي خود و اطرافيانش به نوعي رضايت مافياي نفتي را جلب كند كه در اين صورت صلاحيت احراز چنين پستي را نخواهد داشت .

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه تصريح كرد: بعيد به نظر مي رسد، احمدي نژاد در سبد مديران خود از چنين فرد توانمندي برخوردار باشد و معرفي آقاي محصولي و حمايت مجدد و قاطع احمدي نژاد از وي در روز راي اعتماد به وزيران در مجلس، عليرغم شائبه هايي كه در مورد او مطرح شده بود، دليل اين مدعاست.

وي اضافه كرد: با اين اوصاف، معتقدم فردي مي تواند سكاندار موفق اين وزارتخانه باشد كه از حداقل ويژگي هاي لازم برخوردار باشد.

اعلمي شجاعت و سلامت نفس، صلاحيت هاي اخلاقي، عدم وابستگي به جناح ها و صاحبان قدرت، برخورداري از توانمنديهاي لازم براي مقابله با مافياي نفتي، ايستادگي در برابر سهم خواهي و باج خواهي افراد ذي نفوذ، برخورداري از ويژگي هاي مديريتي تجربه و كارايي و تخصص هاي مرتبط با انرژي هاي فسيلي و آشنايي با صنعت نفت و ساختار پيچيده آن را از مهمترين ويژگي هاي لازم براي وزير پيشنهادي نفت عنوان كرد.

وي در پايان همچنين برخورداري از نيروهاي توانمند براي جايگزين كردن نيروهاي ناكارآمد ناسالم موجود، اشراف لازم نسبت به روابط و مناسبات حاكم در وزارتخانه ، برخورداري از توان مناسب جهت در هم ريختن روابط و مناسبات غلط حاكم و اصلاح امور، آگاهي لازم به امور بين الملل و تحولات جهاني ، برخورداري از مقبوليت لازم در بدنه كارشناسي و كاركنان وزارت نفت و برخورداري از اقتدار لازم جهت مقاومت در برابر سهم خواهي هاي افراد ذي نفوذ و صاحبان قدرت را از ديگرشرايط و ويژگي هاي لازم براي فردي كه مي خواهد تصدي وزارت نفت را عهده دار شود برشمرد و خواستار توجه رييس جمهور به اين ويژگي ها شد.

محصولي گزينه معرفي شده احمدي نژاد به مجلس براي تصدي وزارت نفت، در روز راي اعتماد، از نامزدي وزارت نفت انصراف داد و رييس جمهور موظف است ظرف دو هفته وزير پيشنهادي جديد را به مجلس معرفي كند.