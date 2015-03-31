به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدجواد ابوالقاسمي، معاون بينالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سال ۱۳۹۴ را با سفر به مالزي و ديدار و گفتوگو با شخصيتهاي فرهنگي و ديني اين كشور، به منظور بررسي راههاي توسعههاي همكاريهاي فرهنگي آغاز كرد. آنچه در ادامه ميآيد، گزارشي است كه برخي از اين تعاملات.
ديدار با جمعی از محبان اهل البیت(ع)
حجتالاسلام محمدجواد ابوالقاسمی، معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همراهی علیاکبر ضیائی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، شامگاه پنجشنبه ۶ فروردین، با جمعی از محبان اهل البیت (ع) در مالزی دیدار کرد.
در این دیدار علياكبر ضیائی، به ذکر مختصری از فعالیتها و تلاشهای افراد حاضر در جمع پرداخت. وی وي همچنين شناخت عوامل آسیبپذیر بر همبستگی جمعی را از مهمترین عوامل رسیدن به اهداف دانست.
در ادامه معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز عدم توجه به تندروی مذهبی و عدم ضرورت واکنش به این گونه مسايل را در فعالیتهای جمعی در شرایط حاضر توصیه كرد.
ابوالقاسمی با اشاره به حدیثی از صحیح بخاری در خصوص اقتدای حضرت عیسی (ع) به حضرت مهدی (عج) گفت: این روایت بهترین دلیل برای اثبات عصمت امام مهدی (ع) است؛ زیرا حضرت عیسی (ع) به ایشان اقتدا میکنند و دیگر این که امام مهدی (ع) افضل هستند و نیز ولایت آن حضرت با این روایت قابل اثبات است.
ابوالقاسمی در ادامه با بیان روایاتی از امام صادق (ع)، محبان اهل بیت (ع) را به صبر و شکیبايی و شناخت مقتضیات زمان و احترام به قوانین کشور مالزی و عمل در چارچوبهای قانونی خواند و گفت: اهل بیت (ع) هر کدام بر اساس مقتضایات زمان خویش عمل میكردند و اگر امام حسن (ع) در زمان خود همچون امام حسین (ع) میجنگید، موفقیت به دست نمیآورد و اگر امام حسین (ع) نیز با یزید صلح میکرد، اسلام باقی نمیماند.
در پايان اين جلسه حاضران در جلسه که از رؤسای حوزههای دینی و مراکز آموزشی مانند حوزه اما ابیها، حوزه امام رضا (ع)، مرکز دارالقربی در جوهور و مربیان حوزههای مذکور و نیز سه نفر از بانوان فعال بودند، سخنان حجتالاسلام ابوالقاسمي را راهگشای بسیاری از مشکلات دانستند و بر همبستگی و احترام به قوانین و شناخت زمان و بالا بردن سطح کیفی تأکید كردند.
بازدید از مؤسسه کتابت و نشر قرآن کریم مالزی
محمدجواد ابوالقاسمی، معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همراهی علیاکبر ضیائی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، روز جمعه هفتم فروردین، از مؤسسه کتابت و نشر قرآن کریم مالزی (یایاسان رستو ) در شهر شاهعالم مالزی، دیدار کرد.
در این بازدید، معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مجموعه موزه و گالریها و مراکز خط و کتابت و تذهیب این مرکز بازدید به عمل آورد. ابوالقاسمی در ضمن دیدار از این مؤسسه گفت: تجارب یایاسان رستو در چاپ و نشر قرآن کریم و کیفیت انتخاب رنگها و طراحی صفحات قرآنی جالب توجه هستند.
وي افزود: ظرفیتهای قرآنی در حوزه آموزش روخوانی، حفظ و قرائت قرآن در جمهوری اسلامی ایران به اندازهای قوی است که میتوان از آنها برای ارتباط با مسلمانان شرق آسیا و به ویژه مالزی بهره گرفت.
وي ادامه فعالیتهای قرآنی در رایزنی فرهنگی ايران در مالزي با همکاری مؤسسات قرآنی اين كشور را بهترین راه برای توسعه همکاریهای بینالمللی بین دو مردم دانست و بر ادامه این روند تأکید كرد.
بنا بر اعلام اين گزارش، مؤسسه قرآنی «یایاسان رستو» یک مؤسسه غیردولتی و فعال در حوزه هنر اسلامی، پژوهش، طراحی، کتابت و چاپ قرآن کریم و دارای کالجهای آموزشی در حوزه هنر اسلامی همچون تذهیب، خوشنویسی است. این مركز قرآنی با تلاشهای داتوک عبداللطیف میراسا، از ۱۰ سال پیش آغاز به کار كرده و هماکنون با دارا بودن موزه و نمایشگاه قرآن کریم، نسبت به انتشار قرآن کریم به زبانها و طرحهای مختلف مطابق با فرهنگ کشورهای دیگر اقدام میكند.
دیدار با رییس و برخی از اعضای جمعیت العلمای مالزی
محمدجواد ابوالقاسمی، معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همراهی علیاکبر ضیائی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، روز جمعه هفتم فروردین با حضور در دفتر جمعیت العلمای مالزی در شهر شاهعالم اين كشور، با رییس و برخی از اعضاي اين جمعیت دیدار کرد.
در این دیدار که داتو شیخ حاج عبدالحلیم شیخ عبدالقادر، رییس جمعیت العلمای مالزی، شیخ عبدالغنی شمسالدین، رییس جمعیت العلمای منطقه جنوب شرق آسیا، شیخ محفوظ، نائبالعلمای حزب اسلامی پاس و جمعی از اعضای جمعیت العلماء مالزی، در فضایي دوستانه برگزار شد، شیخ حاج عبدالحلیم شیخ عبدالقادر، رییس جمعیت العلمای مالزی، سفر خود به ایران را از خاطرات به یاد ماندنی خود بیان كرد.
محمدجواد ابوالقاسمی نیز با بیان پیام و ارسال سلام آیتالله تسخیری به دوستان مالایی خود در جمعیت العلمای مالزی، برای علمای اسلام آرزوی سلامتی كرد.
در ادامه این نشست، حاضران به بحث و گفتوگو در خصوص مسايل اخیر جهان اسلام پرداختند. ابوالقاسمی سخنانی درباره اهمیت وحدت اسلامی در جهان اسلام و ضرورت شناخت آسیبهای افراطگرايی دینی در میان مسلمانان بیان كرد و گفت: جهان اسلام درگیر تندرویها و افراطگرايیهای گروهی به نام اسلام شده است که اعمال و رفتار آنان با سیره پیامبر اکرم (ص) و علمای اسلام در تضاد است و روح نفرت و تکفیر و فرقهگرايی را در میان مسلمانان تبلیغ میکنند.
وي ضمن برشمردن سیاست اصولی انقلاب اسلامی بر اساس وحدت امت اسلامی از علمای مالزی خواست تا جوانان و مردم این کشور را از ابعاد سیاستهای افراطگرایان به نام دین آشنا كنند.
حضور در نشست آسیبشناسی فعالیتهای فرهنگی ایران در مالزی
نشست بررسی و آسیبشناسی فعالیتهای فرهنگی ایران در مالزی با حضور معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از نخبگان ایرانی مقیم مالزی، برگزار شد. در این نشست که در محل رایزنی فرهنگی در مالزی برگزار شد، علاوه بر علیاکبر ضیایی، رایزن فرهنگی كشورمان، دانشجویان، اساتید ایرانی دانشگاههای مالزی و هنرمندان ايراني مقيم مالزي نیز حضور داشتند.
معاون امور بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اين نشست ضمن گفتوگو با نمایندگان قشرهای مختلف ايرانيان مقيم مالزي، به تبیین دیدگاههای خود پرداخت.
رایزن فرهنگی ایران در مالزی در ابتداي اين نشست، هدف از این نشست را صحبت مستقیم با معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در حوزههای مختلف به منظور استفاده در سیاستگذاریها و برنامهریزهای آینده عنوان کرد.
محمدجواد ابوالقاسمی، معاون امور بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دو سؤال شامل، کارهایی که نباید انجام میشد، ولی شده است؟ و کارهایی که باید انجام میشد و نشده است؟ را مطرح کردند.
پس از ارائه این سؤالات، نمایندگان قشرهای مختلف مالزی به بیان دیدگاههای خود در مورد بایدها و نبایدهاي فعاليتهاي فرهنگي ايران در مالزي پرداختند.
مشکلات جامعه ایرانی در مالزی و اتخاذ برخی از تصمیمها که این مشکلات را تقویت کرده است، محور اصلی گفتوگوهای نمایندگان اقشار مختلف ایرانیان مقیم مالزی در جلسه با معاون امور بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بود.
اصغر یعقوبی، از هنرمندان و فعالان هنری و مدیر گالری مکعب مالزی، ضمن ارايه گزارشی از فعالیتهای جامعه هنری ایرانیان مقیم مالزي، ابزار هنر را بهترین راه تعامل با جامعه میزبان و تغییر نگاه رسانههای مالایی نسبت به ایرانیان دانست.
وی گفت: در بخش فرهنگ و هنر نیز به رغم بهبود شرایط و انجام طرحهای مشترک متعدد با رایزنی فرهنگی ايران، همچنان فرصتهای زیادی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد.
دکتر آل ابراهیم، از اساتید دانشگاه مالایا، بدتر شدن وضعیت مذهبی بین شیعیان و سنیها که در سال های گذشته در مالزی افزایش داشت را مطرح و بیان كرد: باید در کارهای فرهنگی وارد مباحث اختلافی نشد؛ حتی دانشجویان در ارتباطات خود به موارد اختلافی وارد نشوند و در این حوزه کاری با مردم مالایی نداشته باشند؛ همدلی بهترین راه ارتباط است و اختلافات مذهبی را نباید دامن زد.
خانم شکیب، از اعضای فعال تشکلهای دانشجویی نیز عنوان كرد كه ایرانیان با منش خود باید با جامعه میزبان ارتباط برقرار و بر مشترکات تمرکز كنند.
استفاده از ظرفیت ایرانیان در دورانی که حساسیت خاصی در مورد این گروه وجود نداشت و به ویژه در سالهای پیش از ۲۰۱۲ که جمعیت قابل توجهی از ایرانیان به ویژه حدود ۱۰ هزار دانشجو در این کشور مشغول به تحصیل بودند، بخش از سخنان کریم دادیان، از دانشجویان و فعال حوزه نشر در این جلسه بود.
وی ضمن تشریح فعالیتهای خود در حوزه نشر و فروش نزدیک به ۷۰ حق کپیرایت کتاب در مالزی، ارتباط بین خانه کتاب ایران و شهر کتاب مالزی و تعامل دوطرفه بین ناشران ایرانی و مالایی را از فعالیتهای خود با همکاری رایزنی فرهنگی ايران بیان كرد و وجود چنین ظرفیتهایي را در جامعه مالزی از فرصتهای موجود در مالزی دانست.
وی معتقد بودكه نمی شود از تهران درباره مسايل فرهنگی در جامعه میزبان تصمیم گرفت و باید مسئولان نیازها را به صورت مستقیم و استفاده از کارشناسان مقیم، سنجیده و سپس تصمیم بگيرند.
خانم عباسزاده، از کارشناسان فرهنگی و دانشجوی مقیم مالزي، مشکلات مالی رایزنی فرهنگی ايران را در عملکرد رایزنی مؤثر دانست و با یادآوری استقبال بینظیر ایرانیان در برنامههای سالهای ۹۰ و ۹۱ از برنامههای بزرگ رایزنی فرهنگی ايران، نگاه به خانواده ایرانيان و پوشش این جامعه آسیپپذیر را متذکر شد.
همچنين محرابی، از دانشجویان و فعال عرصه رسانه، استفاده از ظرفیت رسانههای مالزی به منظور ارايه شناخت بهتر از فرهنگ ایران را متذکر شد و در ادامه خزایی، از هنرمندان ايراني مقيم مالزی، برگزاری تداوم نشست نخبگان، برگزاری هفته علمی و هفته فیلم را براي تقویت روابط توصیه كرد.
خانم محرر، از فعالان تشکلهای دانشجویی، توجه خاص به خانواده به عنوان قشر آسیبپذیر، تغییر رویکرد تشکلهای فرهنگی نسبت به جامعه ایرانی مقیم مالزی متفاوت با نگاه داخلی و تقویت جاذبههای فرهنگی همانند هنر و موسیقی را در جذب ایرانیان و جامعه مالایی نسبت به تشکلهای فرهنگی مؤثر دانست.
چگینی، ريیس اتحادیه انجمنهای دانشجویی شرق آسیا هم ضمن تشکر از مساعی رایزن فرهنگی ايران در سالهای اخیر در بهبود روابط فرهنگی، تشکیل اتاق فکر توسط ایرانیان مقیم مالزی و استفاده از نظرات متفاوت را در تقویت برنامههای فرهنگی مؤثر دانست.
شاهینی، مدیر نمایندگی صدا و سیماي ایران در مالزی نيز در سخنان خود بیان كرد که هر کشور با توجه به شرایط اقلیمی، نوع سیاستگذاری متفاوتي را میطلبد. بر این اساس ضرورت دارد که به نخبگان آن منطقه توجه ویژه شود.
در پاسخ به برخی از بيانات ایرانیان مقیم مالزی، علیاکبر ضیایی، رايزن فرهنگي ايران در مالزي، پاسخهايي را ارايه داد.
در ادامه محمدجواد ابوالقاسمی، معاون امور بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پس از شنیدن بیانات ایرانیان مقیم مالزی و همچنین رایزن فرهنگی كشورمان، به نقل حدیثی از امام جعفر صادق (ع) بیان کرد كه فرمود: «خداوند رحمت کند بندهای را که مروج مکتب ماست و سعی میکند محبوبالقلوب باشد.»
وی ضمن تشکر از زحمات علیاکبر ضیائی به عنوان یکی از موفقترین رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف گفت: انسانی میتواند موفق باشد که جامعه میزبان او را قبول داشته باشد. از این رو نیاز است برای پذیرش در جامعه مالزی به عقاید این جامعه احترام گذاشته شود و جلب محبت مردم جامعه از طریق بیان مطالبی که آن جامعه می پسندد انجام شود.
ابوالقاسمی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر نقش دانشجویان، یکی از ظرفیتهای موجود برای توسعه بهبود روابط ایران و مالزی را حضور دانشجویان به عنوان پرچمداران انقلاب اسلامی ایران، شهدا و کشور دانست.
معاون امور بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: میدانیم که از ظرفیتهای ایرانیان به عنوان یک خانواده به خوبی استفاده نشده است؛ اما امیداریم که در آینده از این ظرفیتها بیشتر استفاده شود.
مصاحبه با خبرگزاري ايرنا در مالزي
محمدجواد ابوالقاسمی، معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همچنين در ادامه برنامه خود در سفر به مالزي، روز شنبه ۸ فروردين در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد كه در حال حاضر ۸۲ رایزنی فرهنگی ایران در ۶۵ کشور فعال هستند و مطالعه و امکانسنجی برای افزایش رایزنیهای فرهنگی به حدود ۱۲۰ رایزنی انجام شده است.
وی دلیل این مطالعه را نگاه به دیپلماسی فرهنگی ذکر کرد و گفت: دیپلماسی فرهنگی حرف اول را در گفتمان جهانی میزند. به هر حال این مطالعه انجام شده؛ اما به دلیل مشکلات مالی افزایش رایزنيهای فرهنگی تاکنون محقق نشده است.
وی که برای بررسی مشکلات و بایدها و نبایدهای رایزنیهای فرهنگی ایران به جنوب شرق آسیا سفر کرده است، شناسایی مجموعه ارزشها و مسايل جامعه میزبان که برای منافع ملی ایران مفید است و معرفی مزیتهای نسبی داخل ایران به جامعه میزبان را رسالت اصلی رایزنیهای فرهنگی خارج از کشور عنوان کرد.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه گفت: همانگونه که ما انتظار داریم نمایندگان فرهنگی کشورهایی که در ایران فعالیت میکنند، قوانین و مقررات ایران را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند، رایزنهای ما نیز باید قوانین و مقررات جامعه میزبان را محترم بشمارند.
وی افزود: رایزنيهای فرهنگی ایران در جامعه میزبان دو رسالت اصلی بر عهده دارند. شناسایی و انتقال مجموعه ارزشها و مسايلی که برای منافع ملی ایران مفید است، نخستین رسالت این افراد است و مدیریتهای فرهنگی داخل نیز باید از ارزشها و ظرفیت جامعه میزبان برای توسعه فرهنگی داخلی استفاده کنند.
ابوالقاسمی همچنين گفت: رایزنیهای فرهنگی باید مزیتهای نسبی که در داخل ایران وجود دارند را نیز به جامعه میزبان انتقال دهند. اگر جامعه میزبان خواستار استفاده از اینگونه مزیتهای نسبی باشد، رایزن موظف میشود زمینهها را مهیا کند، رفتوآمدها را شکل دهد و موانع قانونی را برطرف کند تا جامعه میزبان بتواند با هدف توسعه فرهنگی و ملی خود از مزیتهای نسبی ایران استفاده کند.
وی این دو موضوع را اساس کار رایزنیها فرهنگی ایران دانست و بر لزوم روند مثبت و دوسویه آن با جامعه میزبان تأکید کرد.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با اشاره به برنامههای بین المللی این سازمان و رایزنیهای فرهنگی، اظهار كرد: قرآن مبنای مشترک فعالیت ایران با همه کشورهای اسلامی در سال ۱۳۹۴ است و مباحث قرآنی در اولویت برنامههای رایزنیها در سال جاری قرار گرفته است.
وی گفت: زبان مشترک ایران با همه مسلمانان جهان قرآن است و امروز با توجه به توطئهها و تندوریهایی از قبیل مسايل تکفیری که در جهان اسلام پدید آمده است، این امر ضرورت دارد.
ابوالقاسمی همچنین با اشاره به همکاریهای علمی ـ فرهنگی ایران و مالزی، گفت: جمهوری اسلامی ایران ارتباطات علمی و دانشگاهی با کشورهایی از جمله مالزی را مورد توجه قرار داده است تا بتوانیم با برگزاری هفته علم، فرهنگ و هنر، ضمن استفاده از ظرفیتهای داخلی این کشور، مزیتهای نسبی ایران را نیز به آنها معرفی کنیم.
وی با توجه به مزیتهای نسبی ایران در برخی حوزهها از جمله هنر، علم و فناوری، حوزه کودک و نوجوان و بانوان، گفت: ایران در این حوزهها حرفهای زیادی برای گفتن دارد و در برخی حوزهها نیز رقیب ندارد و میتوان در این بخشها فعالیتهای زیادی انجام داد.
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