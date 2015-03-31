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۱۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

مومنی مطرح کرد:

امدادرسانی به تصادف زنجیره ای ۵ خودرو در آزاد راه امیر کبیر

امدادرسانی به تصادف زنجیره ای ۵ خودرو در آزاد راه امیر کبیر

اصفهان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای ۵ خودرو در آزادراه امیر کبیر، تیم‌های امدادی با حضور به موقع حادثه دیدگان را به بیمارستان منتقل کردند.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از وقوع تصادف زنجیره ای در آزادراه امیرکبیر حوالی گردنه نیه نطنز امدادرسانان جمعیت بر سر صحنه حادثه حضور یافتند.

وی بیان داشت: وقوع تصادف زنجیره ای ۵ خودرو در آزادراه امیرکبیر ۱۵ کیلومتری پایگاه امدادونجات بین شهری ابیازن بلافاصله تیم های امدادی این پایگاه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: دو اکیپ امدادی، یک دستگاه ست نجات و یک دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات کامل امدادی با حضور در صحنه حادثه ارزیابی اولیه را انجام داده و به حادثه دیدگان امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی وجود نداشت و فقط یک مصدوم به مرکز درمانی اعزام شد.

مومنی اعلام کرد: در این حادثه دستگاه های خدمت رسان از جمله اورژانس، پلیس راه، پلیس ۱۱۰، امداد خودرو و هلال احمر همکاری داشتند.

کد مطلب 2524997

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