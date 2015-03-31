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۱۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸

تلفات سنگین طالبان در درگیری با ارتش افغانستان

تلفات سنگین طالبان در درگیری با ارتش افغانستان

وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه ای، از کشته و زخمی شدن بیش از پنجاه نفر از اعضای طالبان در درگیری با نیروهای ارتش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد ۳۸ نفر از اعضای طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.

وی همچنین از زخمی شدن ۱۵ تن دیگر از اعضای طالبان در مناطق مختلف این کشور خبر داد

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این عملیات ها مقداری جنگ افزار سبک و سنگین نیز به دست نیروهای ارتش افتاد و ۳۰ بمب جاسازی شده نیز کشف و خنثی گردید.

وزارت کشور افغانستان نیز امروز سه شنبه اعلام کرد در عملیات نیروهای ارتش در چند ولایت این کشور، ۳ عضو طالبان کشته و ۱۴ نفر دیگر بازداشت شده اند.

کد مطلب 2525013

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