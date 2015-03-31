بیش از چهارمیلیون تردد در جاده های زنجان ثبت شد/وجود ترافیک روان

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:در حال حاضر افزایش حجم ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان زنجان وجود دارد.

مسعود خوشکام افزود: با توجه به بارش های صورت رگفته و همچنین آبگرفتگی ایجاد شده در محور زنجان- طارم، زنجان-تهم-چورزق این مشکل با تلاش راهداران رفع شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با شاره به افزایش حجم ترافیکی بالا در محورهای موصلاتی استان زنجان ادامه داد: طی بازده زمانی ۲۵ اسفندماه سال ۹۳ تا ۱۰ فرودین ماه سال جاری بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ مورد تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش شش درصدی برخوردار است.

ترافیک پرحجم و در عین حال روان در محورهای مواصلاتی استان

همچنین رئیس پلیس راه استان زنجان در گفتگو با خبرنکار مهر گفت: در حال حاضر ترافیک پرحجم و در عین حال روان در محورهای مواصلاتی استان وجود دارد.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی افزود: تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان به رغم بالا برپودن حجم ترافیک روان است.

وی با اشاره به بارش باران و تگرگ در اکثر محورهای مواصلاتی استان زنجان ادامه داد: به دلیل بارش باران و تگرگ در سطح استان در حال حاضر سطح جاده های استان زنجان لغزنده است.

۸ کشته درتصادفات حاصل تصادفات جاده ای در زنجان/عابرین پیاده در صدر

رئیس پلیس راه استان زنجان در ادامه از کشته شدن یک نفر عابر پیاده بر اثر برخورد کامیون ایسوز و عبوری در آزادراه زنجان- قزوین خبرداد و گفت: راننده به دلیل پنجری لاستیک و به قصد تعویض چرخ خودرو سمند در کنار اتوبان توقف کرده بود و متوفی که لباس تیره نیز بر تن داشته پس از پیاده شدن از سمند از سمت راست به سمت چپ رفته و با سر رسیدن کامیون این حادثه دلخراش روی می دهد.

سرهنگ شیرمحمدی با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۲۷ لاین شمالی آزادره زنجان-قزوین رخ داده است، افزود: افراد باید در جاده های ارتباطی که سرعت خودروها به طور معمول بالا است از ورود به سواره رو به جد اجتناب کنند و در صورت لزوم علاوه بر احتیاط کامل، لباس های روشن و جلیقه های شبرنگ دار بر تن کنند.

وی با بیان اینکه آمار کشته های تصادفات در تعطیلات نوروزی ۹۴ به ۸ مورد افزایش یافته است، افزود: بخش بیشتر تلفات جاده ای استان طی تعطیلات نوروز ۹۴ مربوط به عابرین پیاده است که شامل پنج نفر کشته بودند که به دلیل تیره بودن لباس و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی در زمان تعمیر و یا پنچ گیری خودرو بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: سه نفر از تلفات جاده امسال هم واژگونی بوده که به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی به بیرون از خودرو پرت شده اند.

پیشبینی افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده برای استان

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در حال حاضر هوای استان زنجان قسمتی ابری در بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده است.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: وضعیت هوای استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قسمتي ابري گاهی وزش باد و افزایش ابر است.