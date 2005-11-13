30 هزار دانشجو از آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان استفاده كردند / طرح پذيرش دانشجوي بومي‌ در دانشگاه ‌ها ارائه مي شود

دكتر محمد مهدي زاهدي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: جهت كاهش مشكلات دانشجويان، طرح تسريع نقل و انتقال دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه ‌هاي دولتي كشور به اجرا درآمد و در اين طرح 30 هزار دانشجو انتقالي گرفتند.

وي از اجراي طرح پذيرش دانشجوي بومي‌ در دانشگاه ‌ها خبر داد و گفت: در اين طرح كه جزييات آن در آينده ارائه خواهد شد، اولويت پذيرش در دانشگاه ‌هاي هر استان با دانشجويان بومي آن است.

وزير علوم گفت: چون برخي دانشگاه ‌ها براي اجراي آيين ‌نامه تسهيل نقل و انتقالات با مشكلاتي مواجه هستند، با شروع ترم دوم در بهمن ‌ماه شاهد نقل و انتقال تعداد چشمگيري از دانشجويان در كشور خواهيم بود.

وي به تأسيس مجدد معاونت فرهنگي در وزارت علوم اشاره كرد و افزود: ما براي ارتقاي دانش اسلامي و اسلامي شدن دانشگاه ‌ها، معاونت فرهنگي را در وزارت علوم احيا كرديم. معاون فرهنگي وزارت علوم در جهت گسترش ارتباط با حوزه‌ هاي علميه، توسعه حوزه نظر و انديشه در دانشگاه‌ ها و تعامل هرچه بيشتر با نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ‌ها تلاش مي كند.