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۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۲۰:۱۴

آيت ‌الله العظمي صافي گلپايگاني:

مسؤولان با برنامه‌ ريزي صحيح قيمت دارو را كاهش دهند

مسؤولان با برنامه‌ ريزي صحيح قيمت دارو را كاهش دهند

آيت الله العظمي صافي گلپايگاني تأكيد كرد: دولت بايد برنامه ‌اي براي پايين آوردن قيمت دارو داشته باشد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله العظمي صافي گلپايگاني در ديدار سرپرست مديريت درمان تأمين اجتماعي استان با ايشان با اشاره به وضعيت قيمت دارو، پرداخت هزينه‌هاي سنگين دارو و درمان را از مشكلات مهم مردم عنوان كرد و گفت: مسؤولان بايد با برنامه‌ ريزي صحيح قيمت دارو را در كشور كاهش دهند.

وي كاهش مسايل و مشكلات درمان كشور را ضروري دانست و افزود: بيمه تأمين اجتماعي نيز بايد به گسترش سطح ارائه خدمات مناسب به مردم بپردازد.

همچنين آيت ‌الله العظمي فاضل لنكراني در ديدار سرپرست مديريت درمان تذمين اجتماعي در سخناني تصريح كرد: انجام خدمات و ارزش كارها نبايد فقط با معيار مادي و كسب درآمد بيشتر مقايسه شود، بلكه ضروري است ارزش معنوي كارها و خدمات در نظر گرفته شود.

در اين ديدارها دكتر محمدرضا جعفري، سرپرست مديريت درمان تأمين اجتماعي گزارشي از فعاليت‌ هاي درماني تامين اجتماعي استاني قم ارائه داد.

کد مطلب 252521

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