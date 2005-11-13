طالباني از معارضان دولت ايتاليا تضمين گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جلال طالباني رئيس جمهوري عراق درپايان سفرشش روزه اش به ايتاليا در كنفرانس خبري دررم با بيان اين مطلب افزود: مسئولان معارض دولت ايتاليا به من قول داند كه چنانچه درانتخابات پارلماني در 9 آوريل 2006 ميلادي پيروز شدند واحدهاي نظامي ايتاليايي به تدريج و درچارچوب يك برنامه و با هماهنگي دولت عراق از اين كشور خارج شوند.

وي درجريان سفر به رم با سيلويو برلوسكوني نخست وزير و رقيب اصليش رومانو پرودي ديدارو گفتگو كرد .

طالباني همچنين با پيرو فاسينو از حزب چب دمكراتهاي (كمونيست هاي سابق) وفرانچسكو روتيلي رهبرحزب مارگرتا دومين حزب چپ ايتاليا گفتگو كرد.

رئيس جمهوري عراق روزسه شنبه دركنفرانس خبري مشترك با برلوسكوني خواستارباقي ماندن نيروهاي ايتاليايي دركشورش تا پايان سال آينده شده بود.

برودي در اكتبر گذشته اعلام كرده بود كه درصورت پيروزي در انتخابات آتي نيروهاي ايتاليايي را از عراق خارج خواهد كرد و همراه با آن سايراحزاب اصلي معارضين، قول دادند نيروهاي اين كشور را از عراق خارج كنند.

فرانچسكو روتيلي در گفتگو با مجله "اسپريسو "وابسته به حزب چپ ها اظهارداشت : اگرما پيروزانتخابات شويم درنخستين دقايق تشكيل دولت نيروهاي ايتاليايي رااز عراق بازمي گردانيم .

موضوع بازگرداندن نيروهاي ايتاليايي به كشورشان كه افكار عمومي خواهان آن هستند به يكي ازسوژه هاي داغ و جنجالي براي رقابت هاي انتخابات تبديل شده است .

دولت ايتاليا حدود سه هزارنيرو درعراق پياده كرده است و دولت برلوسكوني از خروج تدريجي نيروها بدون اعلام برنامه زمان بندي شده سخن به ميان آورده است .