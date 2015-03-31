برنده مذاکرات هسته ای تا این لحظه!

مجله مهر- محمد مهدی رحیمی: وقتی دیوار به دیوار اتاق مذاکرات هسته ای باشی اما بی خبر از گفتگوهای داخل باید به حاشیه ها پناه ببری شاید کمی از افسردگیت کم کند!

اینجا اینقدر سکوت خبری حاکم شده که حتی شایعه ها هم دیگر محلی از اعراب ندارند و گوش خبرنگارها پر شده از آنها، سعی می کنم اگر فرصت بود بعضی از حاشیه ها را بنویسم:

خوش گذران ترین مقام حاضر در لوزان

وانگ ئی وزیرخارجه چین بی خیال ترین مقام حاضر در مذاکرات است! بنده خدا راهش هم از همه دور تر ساعت ها باید هواپیما سواری کند تا برسد اینجا به همین خاطر هم قدر لحظه لحظه سفر را می داند از کل آن استفاده می کند.

بازدید از موزه های لوزان، دویدن کنار دریاچه، دیدار با رئیس کمیته بین المللی المپیک و ... بخشی از برنامه های دیروز آقای وزیر بود.

اینقدر راهش دور بود و دیر رسید که داخل هتل محل مذاکرات جا برایش نمانده بود، در هتل مجاور اتاق گرفتند و مجبور است مدام بین ۲ تا هتل در رفت و آمد باشد!

خلاصه این روزها هر لحظه ممکن است وانگ ئی را در جایی از این شهر یهویی رویت کنی.

برنده مذاکرات تا این لحظه

فروشگاه coop یک فروشگاه زنجیره ای معروف در سوئیس است که شعبات بسیار زیادی در هر شهر دارد و به نسبت قیمت هایش مناسب تر از بقیه فروشگاه هاست. البته فقط به نسبت.

مثلا آنجا می شود آب معدنی نیم لیتری را با ۴۰۰۰ تومان خریداری کرد به جای اینکه در رستوران ۱۱۰۰۰ تومان بخرید!

از قضا یکی از شعبات کوچک coop سرکوچه هتل مذاکرات است و این روزها حسابی پر از مشتری است و کاسبی اش سکه!