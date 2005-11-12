سعيدلو ، فدا مالكي ، مايلي كهن، انصاريفرد و خطيب درتركيب جديد هيات مديره پرسپوليس

به گزارش خبرنگار" مهر" از سوي يك منبع آگاه در سازمان تربيت بدني اسامي اعضاي هيات مديره جديد باشگاه پرسپوليس اعلام شد. اين درحاليست كه پيش ازاين قراربود اسامي نهايي تركيب هيات مديره جديد توسط رئيس سازمان تربيت بدني درمراسم افتتاحيه ساختمان جديد اين باشگاه فردا اعلام شود.

بنابراين گزارش علي سعيدلو معاون اجرايي رييس جمهور، سردار فدا حسين مالكي رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر، سيد مهدي هاشمي معاون عمراني وزيركشور، محمد حسين نژاد فلاح نماينده مردم ساوجبلاغ وطالقان درمجلس شوراي اسلامي وعضوهيات رئيسه فدراسيون گلف، محمدحسن انصاريفرد ومحمد مايلي كهن بازيكنان اسبق تيمهاي ملي فوتبال وپرسپوليس وحجت الله خطيب مديرعامل فعلي باشگاه پرسپوليس وعضوجديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس هستند.

اين درحاليست كه پيش از اين قراربود مهندس علي آبادي درمراسم افتتاح ساختمان جديد باشگاه پرسپوليس اعضاي هيات مديره را شخصا انتخاب ومعرفي نمايد.

لازم به يادآوري است: همه گزينه هايي كه تاكنون مطرح شده است، تنها درحد گمانه زني است وتا صدورحكم قطعي ازسوي رييس سازمان تربيت بدني احتمال هرگونه تغييري وجود دارد.