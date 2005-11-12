به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ايران بورس تحليل گري بازار سرمايه يا نمايندگي يك گواهي شاغلاني در شركت كارگزاري هستند كه پيش از اين گواهينامه نمايندگي (2) يا اصول مقدماتي كارگزاري را دريافت كرده باشند.
علاوه بر اين شركت كنندگان درآزمون تحليلگري بازار سرمايه بايد پس از اخذ گواهينامه نمايندگي (2) حداقل دو سال سابقه كار در يكي از شركتهاي كارگزاري داشته باشند.
به گزارش "مهر" جزييات مربوط به نحوة ثبت نام مواد امتحاني نخستين آزمون تحليل گري بازارسرمايه متعاقبا از طريق سايت ايران بورس اعلام مي شود.
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