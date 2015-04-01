به گزارش خبرنگار مهر ،سردار دکتر اسکندر مومنی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پلیس راه ساری- میاندرود- نکا با اشاره به اینکه در نوروز امسال ۹۲ درصد رانندگان قوانین و مقررات رانندگی را رعایت کرده اند، افزود: ۸ درصد رانندگان قوانین را رعایت نمی کنند که پلیس قطعا با آنها به صورت قاطع برخورد می کند.

وی ادامه داد:براساس اطلاعات دریافتی تمامی جاده های برون شهری ترافیک پرحجم دارند و در خروجی های استان مازندران، خراسان رضوی، هرمزگان، خوزستان و ورودی و خروجی استان های قم،فارس و اصفهان ترافیک پر حجم است.

مومنی با اشاره به اینکه توصیه می کنیم مسافران بازگشت از سفر خود را توزیع کرده و بین روزهای دوازدهم و چهاردهم فروردین به شهرهایشان بازگردند، گفت: در عین حال پیشنهاد پلیس این است که مسافران به صورتی برنامه ریزی کنند که روز طبیعت را از منازل خود به دامن طبیعت بروند.

رییس پلیس راهور ناجا به مسافران توصیه کرد در بازگشت از سفر عجله وشتاب برای رسیدن به مقصد نداشته باشند از سوی دیگر با توجه به اینکه سفر طولانی آنها را خسته کرده حتما برای بازگشت خود دو تا سه برابر زمان عادی وقت درنظر بگیرند.

مومنی از اعمال محدودیت های ویژه ترافیکی برای بازگشت مسافران نوروزی خبر داد و اظهار داشت:براین اساس محورهای هراز و چالوس در روزهای پنج شنبه و جمعه سیزدهم و چهاردهم فروردین از عصر به سمت تهران یکطرفه می شوند.

وی در عین حال ادامه داد: همچنان ۵۰ هزار نیروی پلیس تا آخرین روز بازگشت مسافران نوروزی در جاده های کشور مستقر هستند.

مومنی به رانندگان پرخطر اشاره کرد و با بیان اینکه پیش از نوروز گواهینامه بیش از دو هزار راننده پر خطر ضبط شد، تاکید کرد: در طول تعطیلات نوروز گواهینامه چند هزار راننده پرخطر ضبط و حدود ۴ هزار خودرو رانندگان متخلف نیز تا ۷۲ ساعت توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه پلیس برابر اعلام قبلی با رانندگان متخلف حمل و نقل عمومی بار و مسافر به طور جدی برخورد می کند،افزود: این دسته از رانندگان در صورت داشتن یک تصادف خسارتی و مقصر بودن در آن دفترچه رانندگی آنها ابطال می شود.

رییس پلیس راهور به استان مازندران اشاره کرد و گفت: این استان جزو سه استان پرتردد کشور در نوروز امسال بود و این استان جزو رکورداران پذیرش مسافر بوده است.