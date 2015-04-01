به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی و در آستانه روز طبیعت، میزان تردد در محورهای مختلف استان بوشهر افزایش یافته است.

وضعیت آب و هوایی استان بوشهر نیز در این روزها مطلوب است و فرصت بسیار خوبی برای استفاده از طبیعت است.

وضعیت مطلوب هوای استان بوشهر در روزهای پایانی تعطیلات

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در سطح استان فعال است ولی بارش خاصی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

پیام مساعدی اضافه کرد: از امشب شاهد افزایش سرعت باد در سطح استان خواهیم بود که جهت باد نیز شمال غربی جنوب غربی خواهد بود.

وی ادامه داد: سرعت باد در استان بوشهر بین ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و سرعت وزش باد روی دریا تا ۵۴ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از مواج شدن خلیج فارس در روزهای آینده خبر داد و افزود: آسمان استان بوشهر ابری و در برخی نقاط نیمه ابری است.

وی همچنین وضعیت آب و هوای استان بوشهر در روز ۱۳ فرودین را مطبوع توصیف کرد و بیان داشت: از امشب شاهد کاهش ابر در استان خواهیم بود.

افزایش ترافیک در محورهای خروجی/ تردد روان است

رئیس پلیس راه استان بوشهر نیز در ارتباط با وضعیت راه‌های استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون محورهای خروجی استان بوشهر با افزایش ترافیک روبرو شده است.

سرهنگ جابر پاپری اضافه کرد: محورهای دالکی به کنارتخته دارای ترافیک بالایی است و در محورهای گناوه - دیلم نیز شاهد افزایش ترافیک به سمت خروجی‌های استان بوشهر هستیم.

وی تاکید کرد: خوشبختانه ترافیک در همه محورهای استان بوشهر روان است و مشکلی از نظر تردد در هیچ‌یک از راه‌های استان وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان بوشهر خواستار رعایت قوانین توسط رانندگان شد و تاکید کرد: رانندگان با صبر و حوصله بالایی رانندگی کنند و از هر گونه تخلفات حادثه‌ساز پرهیز کنند.