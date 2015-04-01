یوم الله ۱۲ فروردین جلوه ای از وعده حق خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در پیامی به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه یوم الله ۱۲ فروردین یادآور وعده حق خداوند و حماسه ملت بصیر ایران در برپایی حکومتی اسلامی است افزود: این روز سند آزادی و استقلال ملت ایران به شمار می رود.

وی در بخشی از این پیام یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی با سرمشق قرار دادن خدمت به محرومان، امید را در دل مستضعفان و محرومان جهان برافراوخت.

استاندار سمنان در خاتمه با تبریک این روز فرخنده و مقدس به نام جمهوری اسلامی که زمینه ساز حکومت الهی شد خاطر نشان کرد: یقین دارم مردم شهیدپرور استان نیز در پاسداشت این روز بزرگ ضمن تجدید بیعت با شهدا و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، با همدلی و همزبانی در کنار دولت تدبیر و امید در عرصه های مختلف آبادانی کشور را رقم می زنند.