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۱۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

فلاح جلودار:

نیازهای اساسی منطقه چهاردانگه توجه جدی شود

نیازهای اساسی منطقه چهاردانگه توجه جدی شود

ساری - استاندار مازندران با اشاره به قابلیت ها و استعداد های بی نظیر نقاط مختلف استان، گفت: باید به تعهدات و نیازهای اساسی منطقه چهاردانگه توجه جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی اورژانس ۱۱۵ کلاچ خسه،  پلیس راه کیاسر در عبور روستای کنیم  و بازدید از مرکز درمان بستر ۱۰ تخته خوابی کیاسر با بیان اینکه متاسفانه عدم استفاده از فرصت ها تبدیل به تهدید می شود، اظهارداشت: باید پیگیر طرح های ملی استانی تلاش شود تا نمایندگی به راه و شهرسازی داده شود.

وی بیان کرد: در سال جاری اعتبار خوبی به محور ساری – تاکام اختصاص یابد.

استاندار مازندران با اشاره به چند نقطه حادثه خیز در بخش چهاردانگه، اذعان داشت: باید نقاط حادثه خیز در این بخش شناسایی و در سال جاری اجرایی شود.

فلاح جلودار تصریح کرد: در نقاط حادثه خیز باید دوربین نصب و راهداری در نصب تابلوها باید همکاری کند.

وی با بیان اینکه دولت نباید در بخش کشاورزی و کشت ورود پیدا کند و باید بر روی یارانه ها نظارت داشته باشد، گفت: محوریت اشتغال مردم چهاردانگه باغداری است که باید به آن توجه شود.

فلاح جلودار با اشاره به اینکه چشمه سورت یک شرایط بی نظیر در کشور است، افزود: با توجه به اینکه چشمه سورت ثبت بین الملل است سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید بر آن مدیریت کند و دهیاران و شوراها به آن ورود نکنند.

وی بیان کرد: اقدامات اداری چشمه سورت انجام و باید عملیات اجرایی آن آغاز شود.

همچنین نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جاده ساری – کیاسر یک جاده مال رو بوده و در حال حاضر ترانزیتی است، گفت: با توجه به اینکه محور کیاسر – سمنان یک مسیر پر تردد است باید نیروهای گشت در این محور افزایش یابد.

سید رمضان شجاعی تصریح کرد: متاسفانه اولیه احیای مرکز درمانی برای احیای بیماران وجود ندارد.

کد مطلب 2525419

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