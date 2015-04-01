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۱۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

حجت الاسلام ترابی:

جمهوری اسلامی انتخابی درست و آگاهانه بود

جمهوری اسلامی انتخابی درست و آگاهانه بود

دامغان - امام جمعه دامغان 12 فروردین را تجلی حضور آگاهانه ملت ایران در پای صندوق های رای دانست و گفت: جمهوری اسلامی انتخابی درست و آگاهانه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت 12 فروردین در محل مسجد جامع  شهر دامغان ضمن تاکید بر اینکه دوازدهم فروردین روزی ارزشمند و گرانقدر ایت که در تاریخ  نظام جمهوری اسلامی  ایران  ماندگار و جاویدان شد، اضافه کرد: ملت ایران اسلامی در این روز به خواسته مهم خود یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دست پیدا کرد.

وی همچنین افزود: ملت رشید و آگاه ایران با انتخاب درست و آگاهانه خود که همان جمهوری اسلامی است سرنوشت خود را به دست گرفتند و امروز توانستیم به عزت و عظمت در عرصه های جهانی نائل شویم.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه روز دوازده فروردین یکی از اعیاد بزرگ ملت ایران است اظهار داشت: ملت ایران با حضور خود در پای صندوق های رای در این روز ارزشمند بر سلطه نظام شاهنشاهی و سلطنتی پایان دادند و نظام دینی و اسلامی را مستقر کردند.

وی تصریح کرد: امروز به برکت خون پاک شهدا و رهبری های امام راحل و مقام معظم رهبری ایران اسلامی توانست به الگو یی گرانقدر تبدیل شده و به پیشرفت خوبی دست یابد.

ترابی در خاتمه گفت: استمرار عزت و عظمت نظام اسلامی نیازمند حرکت در مسیر همدلی و همزبانی و بهره گیری از رهنمودهای ارزشمند ولایت فقیه است.

این آئین  از سوی  فرمانداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی و با همکاری هیئت امنا مسجد جامع برگزار شد که معاون سیاسی امنیتی فرماندار، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، روحانیت و قشرهای مختلف مردم دامغان حضور داشتند.

کد مطلب 2525422

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