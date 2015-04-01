بر اساس آمار یونیسف تنها در روز سه‌شنبه حد اقل ۶۲ کودک در یمن کشته شدند و بسیاری از آن ها مجروح و آواره شده اند.

مبارزان شیعی موشک های خود را به سمت مناطق گروه تروریستی داعش در تکریت پرتاب می‌کنند.

راهبان کلیساهای اسپانیا برای مراسم بزرگداشت عیسی مسیح در هفته مقدس مشعل های خود را روشن می‌کنند.

یکی از طرفداران «محمدو بوهاری» به خاطر پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری نیجریه به طرز عجیبی خوشحالی می‌کند.

زنان یمن در حمایت از جنبش حوثی در برابر حملات هوایی عربستان در صنعا تظاهرات کردند.

با اعتصاب مردم و به آتش کشیدن خیابان به دلیل بالا رفتن نرخ مالیات در آرژانتین مسیر عبور بزرگراه «پان» در «بوینس آیرس» بسته شد.

یک مرد از کنار نقاشی دیواری گرافیتی در منطقه «بلگراد» صربستان عبور می‌کند.

کودکی که هنگام بازدید از سالن پروانه های استوایی در موزه تاریخ طبیعی لندن از نشستن پروانه روی صورت خود خوشحال شده است.

افسران نیروی دریایی، در بخشی از عملیات آموزشی نظامی در کره جنوبی بمب های دودی را منفجر کردند.