مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت توسعه رشته کبدی در قم و افزایش اقبال عمومی به آن پس از بازی‌های آسیایی اینچئون اظهار کرد: هیئت کبدی قم برای اجرای برنامه‌های خود به مساعدت مالی اداره کل ورزش و جوانان قم و فدراسیون کبدی نیاز دارد و در صورتی که این مشکلات حل شود، برنامه‌های اعزام و آموزش هیئت با قدرت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: در نظر داریم جایگاه گذشته کبدی قم را در سطح کشور احیا کنیم و اعزام قریب الوقوع تیم کبدی جوانان قم به مسابقات قهرمانی کشور در دستور کار هیئت قرار دارد.

رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: تمرینات تیم‌های کبدی قم در حال حاضر در خانه بوکس قم برگزار می‌شود اما رایزنی‌هایی با اداره کل ورزش و جوانان قم صورت گرفته تا به زودی سالنی اختصاصی در اختیار هیئت کبدی قم قرار گیرد.

رشیدی بیان داشت: حدود ۱۱۰ ورزشکار سازمان یافته کبدی در قم وجود دارند و ورزشکاران کبدی در قم پس از بلاتکلیفی ریاست هیئت کبدی، پراکنده شده‌اند و می‌خواهیم کبدی کاران سازمان یافته قم را به ۳ برابر افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: ریاست قبلی هیئت زحمات بی‌شائبه‌ای برای رشد این رشته در قم متحمل شد البته می‌خواهیم روزهای خوش گذشته را تکرار کنیم و برنامه‌های امیدوار کننده‌ای برای استعدادیابی این رشته در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: زمانی کبدی کاران غیر بومی در ترکیب تیم‌های کشوری کبدی قم حضور داشتند اما هیئت کبدی قم سیاست بومی سازی را دنبال می‌کند و‌‌‌‌ همان طور که ریاست فدراسیون کبدی از قم انتظار دارد باید کبدی کاران جوانی را به تیم‌های ملی تحویل دهیم.

رشیدی در مورد احداث زمین ساحلی کبدی در قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمینی با استانداردهای ورزش‌های ساحلی در قم وجود ندارد البته یک زمین ساحلی دولتی در منطقه جمکران قم وجود دارد که می‌توانیم تمرینات تیم ساحلی خود را در این زمین برگزار کنیم تا شرایط برای احداث زمین اختصاصی مهیا شود.