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۱۲ فروردین ۱۳۹۴، ۲۳:۰۵

در حرم رضوی صورت گرفت:

دیدار رجب محمدزاده جانباز ۷۰درصد با رهبر معظم انقلاب

دیدار رجب محمدزاده جانباز ۷۰درصد با رهبر معظم انقلاب

در جریان تشرف حضرت آیت الله خامنه ای به حرم حضرت امام رضا(ع)، رجب محمدزاده جانباز ۷۰درصد با ایشان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، روز گذشته (یازدهم فروردین) در جریان تشرف رهبر انقلاب اسلامی به حرم مطهر رضوی، جانباز سرافراز آقای حاج رجب محمدزاده و خانواده‌شان  با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند و مورد تفقد رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند.

آقای محمدزاده جانباز ۷۰درصد، نانوایی بسیجی بود که در دوران دفاع مقدس و در سال ۱۳۶۶ در منطقه هور عراق، بر اثر اصابت خمپاره از ناحیه سر و صورت به درجه جانبازی نائل شد. وی سال گذشته در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته بود که آرزویش دیدار با رهبر انقلاب است.

کد مطلب 2525473

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