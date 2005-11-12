عاملان انفجارهاي اردن عراقي بودند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مقام اردني كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگويي اختصاصي با خبرگزاري فرانسه گفت : بازرسان اردني سه انتحارطلب مرد عراقي را شناسايي كرده‌ اند كه روز هفت نوامبر وارد اردن شده بودند.

اين مقام تصريح كرد كه بازرسان همچنين موفق شدند هويت اين سه انتحار طلب عراقي را كه مستقيما از عراق به اردن آمده بودند، شناسايي كنند.

وي خاطرنشان كرد كه هنوز دليلي بر حضور يك زن در ميان اين افراد وجود ندارد ، اما پزشك قانوني درباره يك جمجمه كه احتمالا متعلق به يك زن است، تحقيق مي ‌كند و هنوز موفق به شناسايي هويت وي نشده‌ است.

اين درحاليست كه شبكه تروريستي القاعده پيشتر با انتشار يك بيانيه اينترنتي اعلام كرده بود : چهار عراقي از جمله يك زن كه همسرش را همراهي كرد، انفجارهاي امان پايتخت اردن را طراحي كرده اند.

در اين بيانيه، آمده است: اين گروه كه مامور برنامه ريزي و اجراي اين حملات شد متشكل از سه مرد و يك زن بوده است كه اين راه را كه در مسير شهادت همسرش را همراهي كند، انتخاب كند.



دراين بيانيه مشكوك آمده است كه اين گروه از انصار عراقي از سرزمين عزت هستند!

اين گروه تروريستي به اين نكته اشاره نكرده است كه بر اساس كدام اصول و معيار و قوانين الهي كشتن انسان هاي بيگناه و به عزا تبديل كردن مجلس عروسي جهاد تلقي مي شود و جنايتكاراني كه اين حملات را انجام دادند، شهيد محسوب مي شوند.

در حملات انتحاري چهارشنبه شب گذشته در امان67 نفر جان خود را از دست دادند و 300 نفر ديگر زخمي شدند كه شبكه تروريستي القاعده مسئوليت انجام اين حملات را بر عهده گرفته است .

اين سه حمله تقريبا همزمان در سه هتل "راديسون"، "گراند حيات" و "ديز اين" در پايتخت اردن به وقوع پيوست.