غرب مي خواهد فشار پرونده هسته اي را از بيرون مرزها به داخل بكشاند // ايران با دستيابي به قدرت هسته اي ، تبديل به يك قدرت ماندگار خواهد شد // سياست ما اقناع در داخل و شفاف سازي در خارج است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وعيدي در پاسخ به اين سوال كه چه شيوه ها و برنامه هايي براي عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در نظر گرفته ايد، گفت : سياست اصلي ما جلوگيري از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت است و بخشي از كار ايجاد تعامل با مدعي، يعني ادامه مسير تعامل با طرف مقابل است و همزمان تعامل و كاركردن با ساير بازيگران صحنه بين المللي با هدف يارگيري.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي افزود: ايجاد وضعيت بازدارندگي وحفظ و تداوم رفتار و سياست هسته اي و همراه كردن نخبگان و افكار عمومي با موضوع هسته اي از جمله سرفصل هاي برنامه ها براي جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است.

دكتر وعيدي در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي " مهر" كه پرسيد آيا بازرسي هاي اخير و همكاري ها با آژانس در چارچوب قبول قطعنامه سپتامبر 2005 از سوي ايران است يا خير؟ گفت :بله در چارچوب قطعنامه انجام شد، ما بخشي از قطعنامه 24 سپتامبر را غير قابل قبول مي دانيم ، آنچه كه از نظر ما غيرقابل قبول است، تعطيلي UCF اصفهان است ولي اين به معناي غيرقابل بودن همه قطعنامه نيست

وي تصريح كرد: ضمن اينكه زمينه اعتماد سازي از طريق همكاري با آژانس را ادامه مي دهيم و از طرف ديگر سعي داريم قدرت تاثيرگذاري خودمان را در تنظيم بازي بين المللي بالا بريم و بطور خلاصه با بكار گيري ديپلماسي رسمي، پنهان، ارتقاي سطح بازيگري، تعامل بين المللي ، شفاف سازي و اعتماد آفريني و مديريت افكار عمومي از جمله سياست هاي ما در اين حوزه است. معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي گفت: شاه بيت سياست هسته اي ما " اقناع ملي" در داخل و " شفاف سازي" در خارج است.دكتر وعيدي در پاسخ به سئوال خبرنگار سياسي"مهر" كه پرسيد آيا بازرسي هاي اخير و همكاري ها با آژانس در چارچوب قبول قطعنامه سپتامبر 2005 از سوي ايران است يا خير؟ گفت : بله در چارچوب قطعنامه انجام شد، ما بخشي از قطعنامه 24 سپتامبررا غير قابل قبول مي دانيم، آنچه كه از نظر ما غيرقابل قبول است، تعطيلي UCF اصفهان و درخواست هاي غيرقانوني و اضافه بر سازمان است ولي اين به معناي غيرقابل بودن همه قطعنامه نيست و ما همچنان تا سر حد ممكن ، مسير تعامل را ادامه مي دهيم.

وي افزود: من واقعا نمي دانم چطور جا انداخته اند كه ايران قطعنامه اخير را بطور كل قبول ندارد؟ چه كسي اعلام كرده بود كه ما مي خواهيم همكاري مان با آژانس را قطع كنيم؟ اصل براي ما اين است كه تا وقتي كه تعامل دوطرفه در جريان است ، همكاري با آژانس محور سياست هسته اي ماست.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوال يكي از حاضران كه پرسيد بعضي ها مي گويند با صدور قطعنامه 24 سپتامبر، ما عملا به شوراي امنيت رفته ايم، آيا اين نظر را قبول داريد، پاسخ داد: نه ما هنوز به شوراي امنيت نرفته ايم و موضوع ايران در دستور كار شوراي امنيت قرار ندارد، متاسفانه پرونده ايران به شدت سياسي شده است و كاري كه شوراي حكام كرد، سياسي بود. مدير كل گزارشي فني داد و شوراي حكام آن را سياسي كردند. بلوك غرب در شوراي حكام چهارده تا هجده عضو دارد و از اين ابزار براي فشار و نوشتن قطعنامه استفاده مي كند.

وعيدي گفت: وقتي غرب وارد عرصه "نيت خواني" با ما مي شود ما هم وارد اين عرصه مي شويم.

عضو برجسته شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سئوال كه اگر آژانس برخورد سياسي مي كند، پس چرا با آن همكاري مي كنيم، گفت: بله اينها درست است، سازمان ملل هم حاصل تقسيم قدرت فاتحان جنگ جهاني دوم است و محلي براي اعمال حق قدرت است و همينطور سازمانهاي بين المللي محصول اراده قدرت هاي بزرگ هستند، آژانس هم اينگونه است ، ولي ما بايد از همه ظرفيت ها استفاده كنيم.

شكستن اجماع در قطعنامه اخير، مصداقي از يادگيري ديپلماسي از طرف ما بود. غرب مي خواد فشار پرونده هسته اي را از بيرون مرزها به داخل بكشاند و آن را معادل دردسر و گرفتاري و ترس در داخل مطرح كند و جامعه را در مقابل حكومت قرار دهد

وي وجود سلاح هاي اتمي در جهان را يادآور شد و افزود: همه كشورهايي كه به سلاح هسته اي دست پيدا كردند به پشتوانه يكي از 5 كشور بزرگ هسته اي جهان، سلاح اتمي به دست آورده اند و ايران بدون اينكه قدرت هسته اي باشد، قدرت منطقه اي شده است و وضعيت ايران طوري است كه فروپاشي شوروي و سرنگوني صدام و وضعيت افغانستان و عراق، اهميت اش بالا رفته است. وعيدي گفت : "ظرفيت رهبري منطقه" در ايران وجود دارد و ايران با دستيابي به قدرت هسته اي، يك پرش استراتژيك انجام خواهد داد و تبديل به يك قدرت ماندگار خواهد شد.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در مورد توافق نامه پاريس، گفت: اروپايي ها توافقنامه پاريس را به داخل آژانس بردند و تبديل به يك قطعنامه و تصميم گيري در سطح آژانس كردند و الان توافق نامه پاريس مبناي آژانس قرار گرفته است.

وعيدي در پاسخ به سوالي در مورد اسراتژي جنگ رواني غرب در مورد ايران گفت: غرب مي خواد فشار پرونده هسته اي را از بيرون مرزها به داخل بكشاند.

وي تصريح كرد : غرب قصد دارد موضوع هسته اي را معادل دردسر و گرفتاري و ترس در داخل مطرح كند و جامعه را در مقابل حكومت قرار دهد و از سوي ديگر ، راهبرد آمريكا ايجاد دولت ضعيف و منزوي در ايران است.

وعيدي گفت: شكستن اجماع در قطعنامه اخير، مصداقي از يادگيري ديپلماسي از طرف ما بود و ما نبايد فضاي تدبير را ببنديم، كار با شرق را نبايد به بهانه اصالت كار با غرب تعطيل كنيم و بالعكس، ما بايد ظرفيت ديپلماتيك خودمان را بالا ببريم و توان بازي با همه بازيگران را داشته باشيم.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در مورد "تاسيس بانك سوخت هسته اي" گفت: همانقدر كه آژانس و سازمان ملل، مستقل و بدور از تاثير قدرتهاي بزرگ هستند، اين بانك سوخت هسته اي هم مي تواند باشد. اين فرمول را صرفا براي ما ساخته اند.