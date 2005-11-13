غني سازي در خاك ايران انجام مي شود// سفر ايوانف تاثير مثبتي بر ارتقاء همكاري با روسيه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي بعد از مذاكره يك ساعته با ايگور ايوانف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در عين مشاركت، فعاليت هسته اي در ساير كشورها را هم قابل بررسي مي دانيم همانطور كه امروز هم در اروديف فرانسه هم 10 درصد سهام داريم و عضو هيات مديره هستيم. همچنين از اين نوع تجربيات در ساير مناطق دنيا نيز وجود دارد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا ايوانف طرحي مبني بر انجام غني سازي مشترك با ايران در خاك روسيه را در مذاكرات پيشنهاد داده است، گفت: ما روي موضوعات زيادي صحبت كرديم. همه مذاكرات را نمي توان اعلام كرد.

آقازاده در خصوص مذاكرات خود با ايوانف توضيح داد: مذاكرات خوبي با مسئولان روس داشتيم و با توجه به گستردگي روابط در همه زمينه ها سفر آقاي ايوانف تاثيرات بسيار مثبتي در ارتقاء همكاري با روسيه خواهد داشت.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا روسيه از طرح ايران مبني بر مشاركت شركت هاي 35 درصدي شركت هاي خارجي در غني سازي اورانيوم در ايران حمايت مي كند، افزود: در مذاكرات امروز در اين خصوص صحبت نكرديم.

آقازاده در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران بر تهيه سوخت هسته اي در داخل خاك خود تاكيد دارد، گفت: سوخت هسته اي ايران در داخل ايران توليد خواهد شد. در عين حال مي خواهيم بخشي از سوختمان را از خارج تامين كنيم.

رئيس سازمان انرژي اتمي در خصوص پيشنهادات جديد مد نظر ايران براي ادامه مذاكرات و ازسرگيري فعاليت هاي معلق مانده هسته اي، اظهار داشت: در فرصت هاي آينده راهكارهايي كه مطرح مي شود مي تواند زمينه حركت هاي جديد را فراهم كند.