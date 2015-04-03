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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

جعفری:

پیشرفت بیمارستان کوثر مطلوب نیست

پیشرفت بیمارستان کوثر مطلوب نیست

کوثر- نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمارستان کوثر پیشرفت مطلوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری شامگاه پنج شنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی کوثر از وضعیت احداث آن ابراز نارضایتی کرد.

وی گفت: این بیمارستان نیاز مبرم شهروندان کوثر است و با وجود قول های مساعد دستگاه های متولی از جمله راه و شهرسازی تاکنون به اتمام نرسیده است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اذعان به پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه ادامه داد: این پروژه باید در سال جاری به بهره برداری برسد و ضروری است نهادهای متولی نسبت به تکمیل اقدام کنند.

جعفری تصریح کرد: با علوم پزشکی استان صحبت هایی در خصوص تجهیز این بیمارستان شده است و به محض تحویل ساختمان تجهیز آن انجام خواهد شد.

وی با تاکید به اینکه این مرکز درمانی به شدت مورد نیاز است خواستار تکمیل آن در کوتاه ترین زمان ممکن حتی با افزایش شیفت های کاری شد.

کد مطلب 2525656
محمد میرزایی ناطق

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