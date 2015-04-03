تراژدی برای طبیعت همیشه بهار/ نحسی ۱۳ بر رخ طبیعت خودنمایی کرد

‌به گزارش خبرنگار مهر، هر سال سیزده بدر که می شود، تن طبیعت از پیامدهای این زلزله می لرزد، زلزله ای که همه معادلات طبیعی را به هم می ریزد، حتی ریه های جنگل نیز از این همه دود آتش و قلیان می گیرد.

روز طبیعت ۹۴ هم با انبوه مشکلاتی برای سرزمین رویایی، جنگل های بکر و هیرکانی و ساحل دریای خزر سپری شد و نتیجه این روز، قهر طبیعت با انسانهاست و هر سال طبیعت آرزو می کند ای کاش روز انس با طبیعت از تقویم حذف شود تا هجمه بی رحمانه به این جاذبه های بکر و بی بدیل کاهش یابد چرا که ۱۳ فروردین همیشه برای طبیعت، نحس است.

مناطق گردشگری، تفرجگاهها، سواحل زیبای دریا و دشتهای بکر مازندران نیز همپای دیگر مناطق، میزبان گردشگران و مسافران نوروزی بود تا سیزده شان را سپری کنند، اما غروب این روز ملی، برای مناطق گردشگری استان غمگین و تراژیک بوده است.

با گذر به طبیعت مازندران بعد از سیزده بدر می توان، هجمه و ظلم رفته بر پیکره دشتها و جنگل های مازندران به مشاهده کرد، درختان و بوته نیم سوخته، شاخ و برگ های شکسته و زباله های پخش شده تنها بخشی از ظلم رفته بر پیکره طبیعت است.

اگرچه، همزمان با روز طبیعت و در ابتدای مبادی ورودی، کیسه های زباله بین مسافران طبیعت توزیع شده است و توصیه های مبنی بر دوستی با محیط زیست شده است، اما برخی از گردشگران نارفیق طبیعت، رسم دوستی بجا نیاوردند و مهربانانه رفتار نکرده اند.

تن طبیعت و جنگل های مازندران از گرمای آتش برافروخته گردشگران، گداخت و شاخه های شکسته درختان و تن نیم سوخته آنان، درد و رنج آنان را بیشتر کرده است

تن طبیعت و جنگل های مازندران از گرمای آتش برافروخته گردشگران، گداخت و شاخه های شکسته درختان و تن نیم سوخته آنان، درد و رنج آنان را بیشتر کرده است.

هجمه های رفته بر جنگل های شمال و محیط زیست مازندران در روز طبیعت در حالیست که نباید فراموش شود که محیط زیست سالم جزو سرمایه های اجتماعی محسوب می شود که همه وظیفه داریم در حفاظت و نگهداری از این مواهب طبیعی کوشا باشیم و بی توجهی به حفظ و پاسداشت طبیعت در نهایت با تخریب محیط زیست همراه خواهد بود که این خود مشکلات عدیده ای را برای تمامی جانداران از جمله خود انسان ها به وجود می آورد پس بیاییم همه ما دیده بان طبیعت سرزمین خود باشیم و برای حفظ محیط زیست سرزمین پهناور ایران، احساس مسئولیت کنند.

یک همیار طبیعت در پایان روز سیزده فروردین در گفتگو با خبرنگار مهر در طبیعت ساری با انتقاد از رفتار برخی گردشگرنماها که به طبیعت لطمه زدند گفت: متاسفانه بسیاری از گیاهان طبیعی و دارویی لگد مال شد و سرشاخه های درختان شکسته شد.

احسان جعفری با عنوان اینکه برخی از مسافران، جنگل را با آشپزخانه اشتباه گرفته اند گفت: برای درست کردن غذا و کباب، شاهد آن هستیم که بسیاری شاخ و برگهای درختان جوان شکسته شد و برخی ها، حتی خاکستر آتش را نیز به حال خود رها کرده بودند.

همیار دیگری با بیان اینکه معمولا در صبح روز طبیعت در مناطق مختلف، شاهد توزیع کیسه های زباله بین مسافران بودیم، گفت: برخی از گردشگران، زباله را در کنار طبیعت بهار کردند و در مواردی هم شاهد بودیم که برخی افراد در روز طبیعت، از درختان بجای سیبل های تیراندازی استفاده می کردند و تنه درختان را ساچمه یا چاقو و تبر زخمی کرده اند.

محمد حمیدی یادآور شد: این درحالیست که می توان به جای شکار حیوانات و به جای چیدن گلها و گیاهان، از آنها عکس گرفت و سالها از دیدن آن عکس لذت برد.

نفس طبیعت هم در روزی که بنامش نامگذاری شده بود، گرفت و دو غلیظ آتش و طعم بد قلیان، ریه های زمین را تنگ کرد و روز نحسی را برای این نگاره های طبیعی به ارمغان گذاشته است.

همزمان با نوروز، بسیاری از گردشگران بدون ملاحظه و کنترل با خودرو های خود تا پای درختان جنگل های منحصر به فرد می روند و با خیال راحت از اینکه کنترلی وجود ندارد ضوابط زیست محیطی را نادیده گرفتند.

بومادران، مامیران، توسکا، بابونه، درمنه، شابیزک، داغداران، کنگروحشی، ولیک، سرخدار، پیر بهار، زوله، فرفیون، راش، پای خر، کاسنی بارهنگ، سیزاب و کور(کبر) از گونه های دارویی مازندران است که برخی از آنان زیر پای گردشگران در روز طبیعت له شد.

دادخواهی طبیعت بکر شمال

بر اساس نتايج به دست آمده از ۸ هزارگونه گياهي شناسايي شده در ايران ۲ هزارگونه در مازندران وجود دارد و سالانه هزار و ۶۰۰ تن گياه دارويي در اين استان برداشت مي شود و برخی از این گیاهان نادر و دارویی ناخواسته در زیر چرخ خودروهای طبیعت گردان از چرخه حذف شدند.

طبيعت همواره مظهر حيات و رويش و جوشش و طراوت است و طبيعت دلكش سرزمين هميشه بهار و ديار سرسبز ما به طرز مضاعفي از اين ويژگيها برخوردار است و روز طبيعت مي بايست روز آشتي با طبيعت و تفكر پيرامون ارزشهاي حياتي آن باشد اما بسيار اتفاق مي افتد كه اگر ۱۴ فروردين سري به پاركها و فضاي سبز بزنيم متاسفانه وضعيت اسفباري از رها كردن مواد زائد در دامان گسترده طبيعت زيبا را مشاهده خواهيم كرد كه به مثابه سيلي به چهره طبيعت است.

طبیعت مازندران روزی دیگر از انس با طبیعت را تجربه کرد و درختانی که ایستاده سوختند و برخی از گردشگران با رفتارهای نامهربانه شان، صدای ضجه جنگل را نشنیدند.