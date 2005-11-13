آمريكا كامپيوتر دزديده شده حاوي اطلاعات اتمي ايران را به آژانس تحويل داد

به گزارش خبرگزاري مهر ،روزنامه نيويورك تايمزادعا كرد: تحويل اين كامپيوتر كه در نيمه ماه جولاي (اواخر تير) و در وين صورت گرفت، با ارائه هزاران صفحه اسنادي بود كه آمريكايي ها از آن استخراج كرده بودند و آن را دليلي مي دانستند كه ثابت مي كرد ايران سالهاست در پي تسليحات اتمي و كلاهك هاي هسته اي است.

به نوشته نيويورك تايمز، البته اين در حالي است آمريكا تصديق مي كند اين اسناد نشان نمي دهد ايران در حال حاضر داراي بمب اتمي است.

اما آنان مدعي شدند اسناد مذكور نشان مي دهد ايران قصد دارد كلاهك هاي هسته اي توليد كند و با استفاده آنها بر روي موشك هاي شهاب، اسرائيل را هدف قراردهد.

اين روزنامه نوشت : ارائه اين اسناد به منابع رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي و محمد البرادعي مدير كل اين آژانس بخشي از تلاش هاي آمريكا براي فشار بر ايران محسوب مي شود.

مقامات آمريكايي اين اسناد را نه فقط به فرانسه و انگليس بلكه به بسياري كشورهاي ديگر نيز تحويل داده است تا به زعم خود آنها را از خودسري هاي هسته اي ايران آگاه كند.