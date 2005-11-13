  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۹:۰۸

روزنامه نيويورك تايمز مدعي شد :

آمريكا كامپيوتر دزديده شده حاوي اطلاعات اتمي ايران را به آژانس تحويل داد

آمريكا كامپيوتر دزديده شده حاوي اطلاعات اتمي ايران را به آژانس تحويل داد

يك روزنامه آمريكايي مدعي شد كه منابع رسمي اطلاعاتي آمريكا لپ تاپ دزديده شده اي از ايران به مديران آژانس بين المللي انرژي اتمي تحويل دادند كه حاوي طرح هاي هسته اي است و آن را نشانه اي مي دانند كه ثابت مي كند ايران به طور مخفيانه در پي تسليحات هسته اي است.

به گزارش خبرگزاري مهر ،روزنامه نيويورك تايمزادعا كرد: تحويل اين كامپيوتر كه در نيمه ماه جولاي (اواخر تير) و در وين صورت گرفت، با ارائه هزاران صفحه اسنادي بود كه آمريكايي ها از آن استخراج كرده بودند و آن را دليلي مي دانستند كه ثابت مي كرد ايران سالهاست در پي تسليحات اتمي و كلاهك هاي هسته اي است.

به نوشته نيويورك تايمز، البته اين در حالي است آمريكا تصديق مي كند اين اسناد نشان نمي دهد ايران در حال حاضر داراي بمب اتمي است.

اما آنان مدعي شدند اسناد مذكور نشان مي دهد ايران قصد دارد كلاهك هاي هسته اي توليد كند و با استفاده آنها بر روي موشك هاي شهاب، اسرائيل را هدف قراردهد.

اين روزنامه نوشت : ارائه اين اسناد به منابع رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي و محمد البرادعي مدير كل اين آژانس بخشي از تلاش هاي آمريكا براي فشار بر ايران محسوب مي شود.

مقامات آمريكايي اين اسناد را نه فقط به فرانسه و انگليس بلكه به بسياري كشورهاي ديگر نيز تحويل داده است تا به زعم خود آنها را از خودسري هاي هسته اي ايران آگاه كند.

کد مطلب 252568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها