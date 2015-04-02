ظریف:هیچ چیز قطعی نیست/ احتمال روایت های مختلف طرفها از متن تفاهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش پس از قرائت بیانیه مطبوعاتی تدوین شده در پایان مذاکرات هسته ای لوزان، در جمع خبرنگاران ایرانی و خارجی حاضر در محل مذاکرات در سخنانی با بیان اینکه ما تصمیم گرفتیم به طور مسئولانه وارد گفتگوهایی شویم و نگرانی های جامعه بین المللی را برطرف کنیم اظهار داشت: ما اعلام کرده ایم که فعالیت های ما صلح آمیز است و این تحریم ها علیه ملت ایران نه انسانی بوده و نه بر مبنای حقوق بشر است.

وی با اشاره به مفاد بیانیه مطبوعاتی امضا شده با ۵+۱ که به منزله تفاهم بر سر راه حل هایی برای نگارش برنامه جامع اقدام مشترک است، گفت: ما مباحث علمی و تحقیقاتی خود را ادامه می دهیم، رآکتورهای ما باید پیشرفته شوند و در رابطه با سانتریفیوژهای فوردو نیز نسبت به امضای خودمان متعهد هستیم.

ظریف ادامه داد: ما بر روی فعالیت هایمان بر نطنز تمرکز می کنیم و از سوی دیگر تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز باید برداشته شود و قطعنامه های تحریمی آمریکا که بخشی از آن مربوط به دولت آمریکا و بخشی دیگر که مربوط به کنگره است نیز باید برداشته شود؛ دانشگاه های ما باید بتوانند رقابت علمی داشته باشند و هیچ تحریمی نباید نسبت به دانشگاه های ما برقرار باشد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: آنچه که تحت عنوان پنهان سازی هسته ای مطرح می شود دیدن نیمه خالی لیوان است و به نفع کسی نخواهد بود.

وی اظهار داشت: آنچه که امروز به عنوان راه حل های متفاوت برای رسیدن به این توافق جامع مورد توافق قرار گرفت، براساس یک دیدگاه مبتنی بر بازی برد-برد در شرایط بین المللی بوده که براساس آن تمام تحریم های غیرعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران باید لغو شود؛ همزمان برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد یافت ولی اقداماتی نیز برای ایجاد اطمینان در جامعه بین المللی انجام خواهد شد.

فعالیت ۱۰۰۰ سانتریفیوژ در فوردو بدون غنی سازی

وزیر خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به مفاد بیانیه مطبوعاتی تفاهم شده عنوان کرد: براساس این راه حل ها، تعدادی سانتریفیوژ در نطنز به غنی سازی خواهد پرداخت و بیش از ۱۰۰۰ سانتریفیوژ در فوردو بدون اینکه غنی سازی کنند، فعالیت خواهند کرد؛ ممکن است از این سانتریفیوژها برای تولید ایزوتوپ های پایه در تحقیق و توسعه در حوزه های پیشرفته فیزیک هسته ای استفاده شود.

ظریف ادامه داد: رآکتور آب سنگین اراک نیز باقی خواهد ماند و با توجه به آخرین فناوری های دنیا بازطراحی خواهد شد؛ در این روند کشورهای دیگری نیز همراه ما خواهند بود.

وی افزود: در حوزه تولید سوخت نیروگاهی فعالیت های بین المللی ادامه خواهد یافت و در حوزه ساخت نیروگاه نیز همکاری با ایران آغاز خواهد شد؛ اینها حوزه هایی بوده که پیش از این برای همکاری با ایران، نسبت به آنها تردید وجود داشت.

ظریف خاطرنشان کرد: سایر تحریم هایی هم که اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ای ایران وضع کرده، لغو خواهد شد.

ما به تعهدات دولت ها توجه می کنیم، نه روش های داخلی آنها

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به برداشت های مختلف از تعهدات دولت ها تاکید کرد: در این زمینه ما به تعهدات دولت ها با عنوان نمایندگان ملت ها توجه می کنیم و به روش های داخلی آنها اعتنایی نداریم؛ کلیه تحریم های شورای امنیت لغو خواهد شد و این یک موفقیت بزرگ خواهد بود.

ظریف ادامه داد: در سایر زمینه ها نیز باید طی ۳ ماه آینده به گفتگوها ادامه بدهیم، اما در رابطه با موضوعات اساسی توافق شده است.

وی تصریح کرد: همه شرکت کنندگان در این مذاکرات براساس نیازهای داخلی خود روایت هایی را از تفاهم صورت گرفته مطرح خواهند کرد، اما ما براساس آنچه مقام معظم رهبری تحت عنوان نرمش قهرمانانه مطرح کرده اند عمل می کنیم و توافق نهایی نیز تنها توافق ما خواهد بود که متناسب با نیاز مردم ایران انجام خواهد شد و به تایید شورای امنیت خواهد رسید.

هیچ چیز قطعی نیست

ظریف تاکید کرد: ما تا ۳ ماه آینده باید مذاکره کنیم تا متن توافق تدوین شود اما هیچ چیز فعلا قطعی نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از حمایت های مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و مردم ایران گفت: از تلاش های همه کسانی که در گذشته در بخش های مختلف کشورمان از جمله وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی برای پیشبرد این هدف بزرگ تلاش کرده اند، تشکر می کنم و از مقام معظم رهبری نیز که همواره ما را مورد عنایت خودشان قرار داده اند سپاسگزارم.

وزیر امور خارجه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران با بیان اینکه ایران هیچگاه نخواسته است خودش را از جامعه بین المللی دور کند گفت: برای ایران بسیار حیاتی و ضروری است که گام هایی را برای نشان دادن صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود بردارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رابطه ایران و آمریکا و مذاکره بر سر آن تصریح کرد: تلاشی که ما انجام داده ایم در موضوع هسته ای بوده است و روابط ایران و آمریکا یک بحث دیگر است؛ از طرف های مقابل نیز انتظار داریم که براساس حرف ها و امضاهایی که دارند عمل کنند و هرگونه مانع تراشی کار مذاکرات را خدشه دار می کند.

وی همچنین در رابطه با نقض تعهدات پیش بینی شده از سوی طرف های مقابل تاکید کرد: اقدامات متقابلی در صورت نقض تعهد پیش بینی شده که جمهوری اسلامی ایران در صورت مشاهده در دستور کار خواهد داشت.

لغو تحریم ها در چارچوب زمانی خاص

ظریف ادامه داد: امیدوارم کشورهای غربی که برخی از آنها سابقه مثبتی در ذهن مردم ما ندارند، این پیام را درک کنند که مردم ایران تسلیم فشار نخواهند شد؛ این مردم همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و در انتخابات خود نیز نشان دادند، اهل تعامل و منطق و گفتگوی سازنده هستند؛ این مردم بسیار بزرگوار هستند و آمادگی دارند و رفتارها را نیز به دقت رصد می کنند تا ببینند چگونه نسبت به آنها عمل می شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس کسانی که از گذشته سابقه خوبی از خود بر جای نگذاشته اند از این فرصت استفاده کنند و گذشته را اصلاح کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ما یکسری نیازهای علمی در کشور داریم تاکید کرد: تمام این نیازها در چارچوب مشخص ادامه خواهد یافت و در کنار آنها منتظریم تا قطعنامه ای در شورای امنیت صادر شود که قطعنامه های قبلی را لغو کند.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که تمام تحریم ها در یک چارچوب زمانی خاص برداشته شود و این مشخصه اصلی توافق ما با ۵+۱ است که باید طی ۳ ماه آینده بر روی آنها بحث شود.