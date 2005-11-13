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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۹:۵۱

با اشاره به سفر آتي وي به خاورميانه؛

تاگس اشپيگل : فيشر حمايت از اسرائيل را در اولويت سياست خارجي آلمان قرار داده بود

روزنامه تاگس اشپيگل با اشاره به اينكه يوشكا فيشر از فردا آخرين سفر رسمي خود را دردولت گردهارد شرودر به منطقه خاورميانه انجام خواهد داد، وي را از مهمترين حاميان رژيم صهيونيستي در آلمان قلمداد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل، دفتر وزارت امورخارجه آلمان با اعلام اين خبر افزود: يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان قرار است از روز دوشنبه راهي منطقه خارميانه شود .

وزارت امور خارجه آلمان در اطلاعيه خود از جزئيات اين سفر گزارشي نداده است .

اين روزنامه با بيان اين مطلب كه وزير امورخارجه آلمان در دوره 7 ساله وزارت خود يكي از فعالترين سياستمداران آلماني در تحكيم مناسبات اين كشور با اسرائيل محسوب شده ، نوشت : فيشر در دوران وزارت امورخارجه آلمان در سفرهاي مكرر خود به خاورميانه با مقامات مختلف اسرائيل و فلسطين ديدار و گفتگو كرده است .  

تاگس اشپيگل در پايان نوشت : وزير امورخارجه آلمان همچنين در مدتي كه در اين سمت به فعاليت پرداخته به گونه اي حمايت از اسرائيل را در الويت هاي سياستهاي خارجي اين كشور قرار داد .

فيشر پيش از اين در ماه جولاي ( تير ماه ) با سفر به خاورميانه با  آريل شارون " نخست وزير و " سيلوان شالوم " وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي و " محمود عباس " رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار و گفتگو كرده بود .

چندي پيش " سيلوان شالوم " وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي كه به منظور ديدار و گفتگو با " يوشكا فيشر " همتاي آلماني خود به اين كشور سفر كرده بود در خصوص اظهارات اخير " هرست كوهلر " رئيس جمهوري آلمان مبني بر اينكه با گذشت 60 سال ازپايان جنگ جهاني و 40 سال ازروابط ديپلماتيك اسرائيل وآلمان هنوزروابط اين دوكشوربه حالت عادي بازنگشته است، درادعايي شگفت انگيزاعلام كرد : اين مسئله امكان دارد كه ما علاوه برآلمان با كشورهاي ديگر نيزروابط عادي نداشته باشيم .

کد مطلب 252569

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