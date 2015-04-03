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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

-«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته طی تماس تلفنی با «ملک سلمان» پادشاه عربستان درخصوص تفاهم هسته ای اخیر میان ایران و 5+1 به رایزنی پرداخت.

-اوباما سران کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس  را برای مناقشه درخصوص مسائل امنیتی به کمپ دیوید دعوت کرد.

-سازمان ملل اعلام کرد که در دو هفته اخیر دستکم 519 نفر در یمن کشته شدند.

-«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به اوباما اعلام کرد که توافق لوزان تهدیدی برای بقای رژیم اسرائیل محسوب می شود.

-جنگنده های سعودی شب گذشته مناطقی را در تعز و عدن مورد حمله قرار دادند.

-به دنبال حملات تروریستی در منطقه سینا در مصر دو غیر نظامی کشته شدند.

-نظامیان سعودی منطقه مرزی البرم را در یمن مورد هدف حملات موشکی قرار دادند.

-به دنبال وقوع یک انفجار تروریستی در شمال نیجریه پنج نفر کشته شدند.

-وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که توافق لوزان تاثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی در خاورمیانه خواهد گذاشت.

-«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل تفاهم هسته ای لوزان را فراهم کننده شرایط وقوع توافق تاریخی توصیف کرد.

-حمله مسلحانه به یک دانشگاه در کنیا 147 کشته بر جای گذاشت.

کد مطلب 2525712

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