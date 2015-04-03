عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته طی تماس تلفنی با «ملک سلمان» پادشاه عربستان درخصوص تفاهم هسته ای اخیر میان ایران و 5+1 به رایزنی پرداخت.
-اوباما سران کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس را برای مناقشه درخصوص مسائل امنیتی به کمپ دیوید دعوت کرد.
-سازمان ملل اعلام کرد که در دو هفته اخیر دستکم 519 نفر در یمن کشته شدند.
-«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به اوباما اعلام کرد که توافق لوزان تهدیدی برای بقای رژیم اسرائیل محسوب می شود.
-جنگنده های سعودی شب گذشته مناطقی را در تعز و عدن مورد حمله قرار دادند.
-به دنبال حملات تروریستی در منطقه سینا در مصر دو غیر نظامی کشته شدند.
-نظامیان سعودی منطقه مرزی البرم را در یمن مورد هدف حملات موشکی قرار دادند.
-به دنبال وقوع یک انفجار تروریستی در شمال نیجریه پنج نفر کشته شدند.
-وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که توافق لوزان تاثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی در خاورمیانه خواهد گذاشت.
-«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل تفاهم هسته ای لوزان را فراهم کننده شرایط وقوع توافق تاریخی توصیف کرد.
-حمله مسلحانه به یک دانشگاه در کنیا 147 کشته بر جای گذاشت.
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