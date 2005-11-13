مراسم افتتاحيه برگزار شد // وحيد شمسايي پرچمدار ايران بود

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به تايلند، دراين مراسم كه درورزشگاه راجامانگالا بانكوك برگزارشد ابتدا سوباتي رئيس كميته المپيك تايلند با ارائه گزارشي ازنحوه برگزاري و ميزباني اين دوره ازرقابتها به مهمان و تيم هاي شركت كننده خوش آمد گفت و آرزو كرد روزهاي خوبي را درتايلند سپري كنند.

درادامه اين مراسم شيخ فهد الصباح رئيس شوراي المپيك آسيا نيزدرسخناني ابرازاميدواري كرد اولين دوره بازيهاي سالني آسيا با شكوه خاصي برگزارشود.

وليعهد تايلند سخنران بعدي اين مراسم بود كه ضمن خوش آمدگويي به مهمانان ابرازاميدواري كرد ميزبانان شايسته اي براي 37 كشورشركت كننده باشند.

پس ازسخنراني مسئولان ، مشعل بازيهاي سالني آسيا توسط قهرمانان بدمينتون ، وزنه برداري و بوكس تايلند به جايگاه اصلي حمل و روشن شد و تيم هاي شركت كننده ازمقابل مقامات رژه رفتند.

درمراسم افتتاحيه اولين دوره بازيهاي سالني آسيا وحيد شمسايي كاپيتان تيم ملي فوتسال ، پرچمداركاروان ايران بود. اين مراسم با شكوه و نظم خاصي برگزارشد و تايلنديها تلاش كردند با اجراي برنامه هاي سنتي افتتاحيه به يادماندني را برگزاركنند.

اولين دوره رقابتهاي سالني آسيا از امروز به طوررسمي با انجام رقابتهاي موي تاي آغازخواهد شد. ضمن اينكه تنها رشته فوتسال ازچند روز پيش مسابقات خود را آغازكرده است. اين مسابقات تا 28 آبانماه درتايلند ادامه خواهد داشت.