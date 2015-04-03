حجم تردد در محورهای زنجان سنگین است/ رانندگان با حوصله برانند

سرهنگ شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر با توجه به برگشت مسافران به مقصد، تردد در محورهای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین در لاین جنوبی بسیار بالا ولی تردد روان است.

وی اظهار داشت: تردد در محورهای زنجان به بیجارف زنجان به خرمدره و زنجان به ابهر هم سنگین است.

رییس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به سنگینی تردد در محورهای زنجان خوشبختانه تصادفی تاکنون رخ نداده است.

سرهنگ شیر محمدی از مسافران عزیز خواست صبر و حوصله را سر لوحه رانندگی خود قرار دهندو به هیچ وجه عجله نکنند و با دقت و حوصله و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطره ای خوشی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی افزود: بعد از ظهر تردد در محورهای بسیار سنگین می شود مسافران عزیز حتما قیل از رانندگی استراحت کافی داشته باشند.

تردد در محورهای زنجان روان است

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر باتوجه به سنگینی حجم ترافیک در محورهای زنجان، تردد در محورها بسیار روان است.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر ترافیک در محورهای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین لایم جنوبی بسیار بالا است.

هوای زنجان گرم می شود

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای زنجان در سه روزآینده در زنجان خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هوای زنجان از امروز تا روز یکشنبه دو الی ۴ درجه سانتیگراد گرم می شود.

وی به گرمترین و سردترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو اظهار داشت: آببر با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و قیدار با ۱۲ درجه سانتیگراد خنک ترین مناطق استان بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان دمای فعلی زنجان را ۱۵ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز دو درجه سانتیگراد گرمتر شده است.

یاغموری به وضعیت جوی استان در سه روز آینده در زنجان اشاره کردو گفت: آسمان زنجان ابری تا قسمتی ابری است و این وضعیت تا روز دوشنبه در استان مهمان است.