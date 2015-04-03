افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی تهران از فردا

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: از روز شنبه افزایش کرایه های تاکسی‌، اتوبوس و مترو اجرایی می شود.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، کرایه اتوبوس در سال جاری ۵۰ تا۱۰۰ تومان افزایش دارد، کرایه های تاکسی هم به طور میانگین ۲۰درصد افزایش خواهند داشت.

همچنین بر اساس لایحه شورای شهر تهران که به تایید فرمانداری هم رسیده است، بهای بلیت اعتباری مترو به طور متوسط ۵۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت بلیت تک سفره ۶۰۰ تومان و بلیت دو سفره یک هزار تومان است.