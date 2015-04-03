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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

معاون شهردار تهران :

افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی تهران از فردا

افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی تهران از فردا

معاون شهردار تهران اعلام کرد با توجه به ابلاغ نرخ جدید کرایه حمل و نقل عمومی از روز ۱۵ فروردین ماه نرخ جدید کرایه های حمل و نقل عمومی اجرایی می شود.

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: از روز شنبه افزایش کرایه های تاکسی‌، اتوبوس و مترو اجرایی می شود.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، کرایه اتوبوس در سال جاری ۵۰ تا۱۰۰ تومان افزایش دارد، کرایه های تاکسی هم به طور میانگین ۲۰درصد افزایش خواهند داشت.

همچنین بر اساس لایحه شورای شهر تهران که به تایید فرمانداری هم  رسیده است، بهای بلیت اعتباری مترو به طور متوسط ۵۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت بلیت تک سفره ۶۰۰ تومان و بلیت دو سفره یک هزار تومان است.

کد مطلب 2525723
نورا حسینی

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