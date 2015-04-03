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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

انتقاد شدید جمهوری خواهان آمریکا از بیانیه لوزان

انتقاد شدید جمهوری خواهان آمریکا از بیانیه لوزان

سناتورهای جمهوری خواه آمریکا درباره بیانیه تفاهم هسته ای لوزان ابراز تردید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنگره آمریکا بار دیگر درباره بیانیه تفاهم هسته ای لوزان ابراز تردید کرد.

 سناتورهای جمهوری خواه کنگره روز پنجشنبه  در پی تفاهم هسته ای لوزان بین ایران و ۶ قدرت جهانی ابراز تردید کردند و مجددا بر حق نظارت خود بر توافق نهایی تاکید کردند.

«مارک روبیو» که احتمالا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور خواهد بود در واکنش به این تفاهم آن را یک «اشتباه بزرگ» خواند.

همچنین «جب بوش» و «اسکا والکر» از دیگر نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امتیازهای زیاد واشنگتن به ایران را محکوم کردند.

کد مطلب 2525726
پیمان یزدانی

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