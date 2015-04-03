انتقاد شدید جمهوری خواهان آمریکا از بیانیه لوزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنگره آمریکا بار دیگر درباره بیانیه تفاهم هسته ای لوزان ابراز تردید کرد.

سناتورهای جمهوری خواه کنگره روز پنجشنبه در پی تفاهم هسته ای لوزان بین ایران و ۶ قدرت جهانی ابراز تردید کردند و مجددا بر حق نظارت خود بر توافق نهایی تاکید کردند.



«مارک روبیو» که احتمالا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور خواهد بود در واکنش به این تفاهم آن را یک «اشتباه بزرگ» خواند.



همچنین «جب بوش» و «اسکا والکر» از دیگر نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امتیازهای زیاد واشنگتن به ایران را محکوم کردند.