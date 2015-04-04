دلایل عدم حضور آزادكاران ایران در جام علی اف

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون كشتی در روزهای ابتدایی تعطیلات عید نوروز اعلام كرد تیم كشتی آزاد ایران به جام علی اف روسیه اعزام نخواهد شد كه این تصمیم كمی عجیب و غیر منتظره بود،‌ چراكه همواره حضور كشتی گیران ایران در تورنمنت‌های بین المللی روسها سازنده و مثبت ارزیابی شده بود.فدراسیون كشتی نیز در همان ابتدا اعلام كرد این تصمیم در حالی اتخاذ شده كه تقارن زمان رقابتهای جام علی اف با مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیمهای ملی، شرایط حضور را بسیار سخت كرده است. ضمن اینكه عدم حضور روسها در مسابقات بین المللی کشورمان ، دلیل دیگری برای رفتار متقابل و عدم حضور تیم کشتی آزاد ایران در جام علی علی اف جمهوری داغستان روسیه خوانده شد.

اما به تازگی فدراسیون كشتی دلایل و توضیحات دیگری مبنی بر این تصمیم ارائه كرده است. طبق اعلام فدراسیون كشتی عدم همكاری مسئولان کشتی روسیه در ارسال دعوتنامه مسابقات و اعطای ویزا به تیمهای کشتی ایران برای حضور در این کشور تا جایی ادامه داشته که در اکثر سفرهای انجام شده در چند ماه گذشته، تیمهای ایران همواره با ویزای توریستی به روسیه سفر کرده اند. از سویی دیگر باید به مخاطرات و مشكلات امنیتی و جدی سفرهای زمینی یا هوایی به جمهوری داغستان نیز اشاره كرد از دیگر دلایل اتخاذ این تصمیم خوانده شده است.

مسئولان فدراسیون کشتی در این راستا اعلام كردند، تعامل با کشورهای مختلف از جمله تیمهای صاحب نام كشتی جهان از سیاست‌های اصلی فدراسیون كشتی ایران است و همواره تلاش می شود تیم‌های ایران در تورنمنت‌هایی حضور یابند که کشورهای مقصد و برگزاركننده نیز در مسابقات بین المللی ایران حضور یابند. اما متاسفانه روسها همواره در این روند، شرایط ورود تیمهای مختلف کشتی ایران در کشورشان را محدود كرده و بنظر میرسد علاقه چندانی به تعامل با كشتی ایران بویژه در كشتی آزاد را ندارند. گفته می شود این موضوع می تواند مرتبط با سیاست‌های فنی روسها در حفظ موقعیت تیمی در رویاداهای بین المللی محسوب شود. در این خصوص می توان به كسب نتایج مطلوب کشتی گیران کشورمان برابر حریفان روس در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان اشاره كرد كه به واقع متولیان كشتی روسیه را غافلگیر كرد.