برنامه ویژه صادرات برق ایران/ صدور ۵ میلیارد دلار خدمات برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دائمی در تشریح مهمترین دستاوردهای صنعت آب و برق ایران در سال ۹۳، گفت: سال گذشته با وجود تابستانی گرم و سخت و پاییز و زمستانی معتدل و کم بارش، خدمات موردنیاز مشترکان در سطح قابل قبولی تامین و عرضه شد و برای نخستین بار به منظور مديريت تقاضا در استفاده از منابع آب زيرزميني انجام گرفت.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تدوين و تصويب برنامه تعادلبخشي منابع آب زيرزميني در شورايعالي آب با هدف جلوگيري از برداشتهاي غيرمجاز از آب سفرههاي زيرزميني تصریح کرد: علاوه بر این پيشبيني اعتبار در بودجه سال ۹۴ براي اجراي برنامه تجهيز نقاط تحويل آب به وسايل اندازهگيري حجمي و نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي کشاورزي در دستور کار قرار گرفت.
این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون ۴۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند و پنجهزار دستگاه کنتور حجمي بر روي چاههاي کشاورزي نصبشده است اظهار داشت: افزونبر آن، حدود ۱۸۰ هزار حلقه چاه نيز برقدار شدهاند.
وی افزود: سال گذشته با کسب مجوز از شوراي اقتصاد، امکان استفاده از بند (ق) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۳ براي اجراي اين سياست فراهم شد و قراردادهاي توليد تجهيزات موردنياز با توليدکنندگان براي ادامه و تکميل طرح در دست اجراست.
دائمی استفاده از پسابها و آبهاي غيرمتعارف را از دیگر اقدامهای مهم وزارت نیرو در سال ۹۳ اعلام کرد و یادآور شد: در راستاي توسعه بهرهبرداري از آبهاي غيرمتعارف از قبيل پسابهاي فاضلاب، زهآبها و آبهاي شور ازطريق احداث تاسيسات آب شيرينکن، قراردادهاي دو طرح آب شيرينکن با سرمايه ۳۱۳ ميليارد ريال، يک طرح تصفيهخانه فاضلاب با سرمايهگذاري ۱۵۰۰ ميليارد ريال توسط بخش خصوصي و دو طرح آبرساني با اعتباري افزونبر ۳۵۰۰ ميليارد ريال منعقد شده است.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سال گذشته چهار قرارداد بيع متقابل فاضلاب و استفاده از پسابها با اعتباري در حدود ۱۳ هزار ميليارد ريال و درمجموع با سرمايهگذاري بيش از ۳۰ هزار ميليارد ريال اجرا شدهاند، تبیین کرد: با استفاده از فناوريهاي جديد در زمينه باروري ابرها و جمعآوري باران در مناطق مستعد کشور، در نيمه دوم سال ۹۳ تعداد ۵۰ پرواز براي باروري ابرها صورت گرفت که از اين تعداد، ۳۲ پرواز همراه با بارش باران در مناطق هدف بوده است.
وی تاکید کرد: افزونبر آن، در اينباره قراردادهاي مربوط به توليد ژنراتورهاي زميني باروري ابرها نيز با مراکز رشد و فناوري دانشگاهها منعقد شده است.
دائمی همچنین درباره جزئیات اجرای برنامه افزايش بازده نيروگاهها و کاهش تلفات انتقال و توزيع و بهينهسازي مصرف انرژي برق هم توضیح داد: برنامه کاهش تلفات در شبکه توزيع برق و اجراي آن در نيمه دوم سال ۱۳۹۳ تهیه شد که تاکنون به کاهش تلفات از ۱۵ درصد در شبکه توزيع به ۱۲.۸ درصد منجر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: این برنامه در مهرماه سال ۹۳، به تایيد وزارت نیرو رسيد و بر اين اساس، قرار است در مدت يکسال ميزان تلفات شبکه توزيع برق به کمتر از ۱۰ درصد برسد. همچنین با اجراي قراردادهاي نصب ۳۸۰۰ مگاوات واحد بخار در نيروگاههاي گازي با استفاده از بند «م» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲، بازده واحدها از ۳۳ به بيش از ۴۸ درصد افزايش و بازده کل شبکه ۱.۶ درصد ارتقا مييابد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه در این زمینه، حمايت از توليد لوازم برقي با بازده بالا با برگزاري نمايشگاه در پایيز ۱۳۹۳ با حضور بيش از ۲۰۰ توليدکننده و معرفي فناوريها و برگزاري نشستهای منظم براي بهرهبرداري از لوازم کممصرف انجام شد، گفت: در حوزه توسعه صادرات برق نیز با افزايش توان انرژي برق و فراهم کردن زمينههاي توسعه ميزان صادرات برق، مذاکراه با کشورهاي هدف و تامين زيرساختهاي لازم ازجمله بهروزرساني قراردادها با کشورهاي عراق و ترکيه، تاکنون ميزان صادرات برق براساس برنامه پيشبينيشده انجام گرفته است.
وی با اعلام اینکه از دستاوردهای بزرگ صنعت برق در سال ۹۳، برگزاري نمايشگاهها و توسعه صادرات تجهيزات و کالاهاي برقي به کشورهای مختلف جهان و افزايش ميزان صدور خدمات به بيش از پنج ميليارد دلار بوده که رتبه نخست را در اين مولفه کسب کرده است، گفت: با انجام اصلاحهای اقتصادي و مديريت بخش برق، گزارشهايي در شوراي اقتصاد و دولت درباره شفافسازي قيمت تمامشده و نرخ واقعي برق تهيه و نشستهای متعدد براي تصميمسازي دولت انجام شده و قيمت تمامشده براساس محاسبههای مورد تایيد ذيحسابان تهيه شده است.
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