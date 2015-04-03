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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

کاهش چشمگیر درآمد نفتی کویت

کاهش چشمگیر درآمد نفتی کویت

نفت کویت از بشکه ای ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "گلف نیوز"، درآمد نفتی کویت در ۱۱ ماه نخست سال مالی این کشور به یک پنجم کاهش یافت.

در همین حال درآمد نفتی این کشور در این مدت به رقم ۲۳.۲ میلیارد درهم یا ۷۷.۳ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۹ میلیارد درهم گزارش شده بود که نشان دهند کاهش ۱۹.۷ درصدی درآمد نفتی این کشور است.

همچنین متوسط قیمت نفت کویت در هر بشکه در سال گذشته مالی این کشور بیش از ۱۰۰ دلار بود؛ این درحالی است که در سال مالی جاری کویت این رقم در حدود ۵۰ دلار رسیده است.

برپایه این گزارش، ۹۱.۴ درصد از کل درآمد کویت بر پایه صادرات نفت تامین می شود.

کد مطلب 2525739
علیرضا کمندی

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