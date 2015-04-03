حضور ۵۰۰ هزار شهروند در بوستان جدیدالاحداث یاس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با بیان اینکه طی تعطیلات نوروزی شاهد استقبال مردم از بیش از ۲۱۰۰ بوستان شهر تهران بودیم گفت: استقبال شهروندان و گردشگران از فضاهای بوستان ها واقعا بی نظیر بود. ضمن اینکه طی ایام تعطیلات شاهد استقبال وسیع مردم از پارک های جنگلی نیز بوده ایم.

وی با اشاره به افتتاح بوستان جنگلی یاس عنوان داشت: این بوستان در روز طبیعت (۱۳ فروردین)به دست مردم افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت که در اولین روز شاهد حضور بیش از ۱۰۰ هزار خودرو و ۵۰۰ هزار شهروند در آن بودیم.

عبدالهی افزود: بوستان جنگلی یاس با ۱۴۰۰ هکتار مساحت بزرگترین بوستان جنگلی درون شهری نه تنها در شهر تهران بلکه در کل کشور است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به حضور نیروهای خدمات شهری طی روز طبیعت و دیگر ایام تعطیلات نوروزی نیز گفت: همه سازمان های خدماتی اعم از آتش نشانی با همکاری و همیاری های صورت گرفته به شهروندان خدمات دادند.

به گفته عبدالهی در روز طبیعیت شاهد هیچ حادثه ای در شهر تهران نبودیم و این امر توسط سامانه ۱۲۵ و آتش نشانی نیز تایید شده است.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز برخی از مسافران و میهمانان تهران در بوستان ها اسکان داده شدند ، تصریح کرد: ما طی ایام تعطیلات و به خصوص روز طبیعت شاهد پخش نایلکس های تجزیه پذیر و توزیع بروشورها در بین شهروندان بودیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تشکر از همراهی و هماهنگی مردم با کارکنان شهرداری تهران گفت: خوشبختانه در روز طبیعیت هیچ گونه خسارتی به فضای سبز شهر تهران وارد نشد.

عبدالهی در پایان با اشاره به اینکه نیروهای خدمات شهری حتی در ورود و خروج مردم از پارک ها نیز مشارکت داشتند، حضور و همکاری تمامی ارگان ها را علت موفقیت در این زمینه دانست و اظهار امیدواری کردکه این گونه هماهنگی ها در آینده نیز وجود داشته باشد.