ترکیب تیمهای روسيه و آذربایجان مشخص شد/صف آرايی مدعيان قهرمانی

به گزارش خبرگزاري مهر، تیم آذربایجان در گروه دوم این رقابتها که روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه در شهر لس آنجلس برگزار می شود، با تیمهای ایران، ترکیه و بلاروس هم گروه است. آذربايجاني ها كه سرمايه گذاري هنگفتي در رشته كشتي كرده اند،‌اميد زيادي براي پيشي گرفتن از تيم ايران و همچنين قهرماني در جام جهاني آمريكا دارند.

بر اين اساس ترکیب تیم آذربایجان به شرح زیر است:

۵۷کیلوگرم: یاشار علی اف (سوم جوانان جهان ۲۰۰۹ و سوم اروپا ۲۰۱۳)- جلال سلیمان اف

۶۱ کیلوگرم: حاجی علی اف (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴)

۶۵ کیلوگرم: طغرل عسگراف (قهرمان وزن ۶۰ کیلوگرم المپیک لندن ۲۰۱۲)- محمد مسلم اف

۷۰ کیلوگرم: روسلان دبیرگاجیف (قهرمان ۲۰۱۴ اروپا)

۷۴ کیلوگرم: مراد سلیمان اف - جبرئیل حسن اف (سوم جهان- قهرمان اروپا)

۸۶ کیلوگرم: الکساندر گوستیف

۹۷ کیلوگرم: شریف شریف اف( قهرمان المپیک لندن در وزن ۸۴ کیلوگرم)

۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگمداف (دارنده مدال برنز جهانی و اروپا)

از سوي ديگر تیم روسیه نيز با تركيبي توانمند و با انگيزه، پاي به رقابتهاي جام جهانی کشتی آزاد آمریکا خواهد گذاشت. روسها كه در گروه اول با تيمهای آمریکا، کوبا و مغولستان هم گروه است با تركيب زير به ميدان خواهند رفت:

۵۷ کیلوگرم: ویکتور راسادین - اوماک سیوریون

۶۱ کیلوگرم: مرشد موتالیموف - ایگور پونوماریوف

۶۵ کیلوگرم: زائور سیداکوف - احمد چاکایف

۷۰ کیلوگرم: سراییل کاسیموف - رسول قاضی ماگمدوف

۷۴ کیلوگرم: عیسی دودایف - یاکوب سیدژامالوف

۸۶ کیلوگرم: داورن کورگلیف - احمد ماگموداف

۹۷ کیلوگرم:یوری بلونوفسکی - آزرت شوگنوف

۱۲۵ کیلوگرم:ارسلان بیک علیف - تیمور کوتسویف