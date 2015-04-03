ترکیب تیمهای روسيه و آذربایجان مشخص شد/صف آرايی مدعيان قهرمانی

به گزارش خبرگزاري مهر، تیم آذربایجان در گروه دوم این رقابتها که روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه در شهر لس آنجلس برگزار می شود، با تیمهای ایران، ترکیه و بلاروس هم گروه است. آذربايجاني ها كه سرمايه گذاري هنگفتي در رشته كشتي كرده اند،اميد زيادي براي پيشي گرفتن از تيم ايران و همچنين قهرماني در جام جهاني آمريكا دارند.
بر اين اساس ترکیب تیم آذربایجان به شرح زیر است:
۵۷کیلوگرم: یاشار علی اف (سوم جوانان جهان ۲۰۰۹ و سوم اروپا ۲۰۱۳)- جلال سلیمان اف
۶۱ کیلوگرم: حاجی علی اف (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴)
۶۵ کیلوگرم: طغرل عسگراف (قهرمان وزن ۶۰ کیلوگرم المپیک لندن ۲۰۱۲)- محمد مسلم اف
۷۰ کیلوگرم: روسلان دبیرگاجیف (قهرمان ۲۰۱۴ اروپا)
۷۴ کیلوگرم: مراد سلیمان اف - جبرئیل حسن اف (سوم جهان- قهرمان اروپا)
۸۶ کیلوگرم: الکساندر گوستیف
۹۷ کیلوگرم: شریف شریف اف( قهرمان المپیک لندن در وزن ۸۴ کیلوگرم)
۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگمداف (دارنده مدال برنز جهانی و اروپا)
از سوي ديگر تیم روسیه نيز با تركيبي توانمند و با انگيزه، پاي به رقابتهاي جام جهانی کشتی آزاد آمریکا خواهد گذاشت. روسها كه در گروه اول با تيمهای آمریکا، کوبا و مغولستان هم گروه است با تركيب زير به ميدان خواهند رفت:
۵۷ کیلوگرم: ویکتور راسادین - اوماک سیوریون
۶۱ کیلوگرم: مرشد موتالیموف - ایگور پونوماریوف
۶۵ کیلوگرم: زائور سیداکوف - احمد چاکایف
۷۰ کیلوگرم: سراییل کاسیموف - رسول قاضی ماگمدوف
۷۴ کیلوگرم: عیسی دودایف - یاکوب سیدژامالوف
۸۶ کیلوگرم: داورن کورگلیف - احمد ماگموداف
۹۷ کیلوگرم:یوری بلونوفسکی - آزرت شوگنوف
۱۲۵ کیلوگرم:ارسلان بیک علیف - تیمور کوتسویف
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