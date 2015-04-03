اسکان بیش از یک میلیون و ۷۶۰هزار گردشگر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از اسکان بیش از یک میلیون ۷۶۸هزار گردشگر و مسافر تا پایان روز سیزدهم فروردین در استان کرمانشاه خبر داد.

وی، تعداد مسافران اقامت کننده در استان کرمانشاه را در روز سیزدهم فروردین ماه ۸۷هزار و۱۴۰نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۸۸۵نفر در هتل ها، ۵۱نفر در هتل آپارتمانها، ۳۶۸نفر در مهمانپذیرها، ۴هزارو ۷۴۱ نفر در کمپ های موقت، ۲هزارو ۳۴۰ نفر در کلاس های مدارس و ۳۵۲نفر در مهمانسرای ادارات، خوابگاه های دانشجویی و...اقامت داشته اند.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در این روز ۷۸ هزار و ۴۰۳ نفر در چادرهای مسافرتی در پارک ها، حاشیه خیابان ها و ... داشته اند.

فعله گری خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع سفرهای نوروزی در استان تا پایان روزسیزدهم فروردین در مجموع یک میلیون ۷۶۸هزار و ۶۲۵گردشگر و مسافر نوروزی در استان اقامت داشته اند.

وی افزود: از این تعداد دوازده هزار و ۱۸۷نفر در هتل، ۷۶۲ نفر در هتل آپارتمان ها، ۵۵ هزار و ۲۷ نفر در کمپ های موقت، ۸۱ هزار و ۵۰۴ نفر در کلاس های مدارس، ۱۸ هزارو ۴۸۹ نفر در مهمانسرای ادارات، خوابگاه های دانشجویی و یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۵۷۳ نفر نیز در چادرهای مسافرتی در پارک ها، حاشیه بلوارها، خیابانها و...به سر برده اند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر افزود: از ۲۸ اسفند ماه تا سیزدهم فروردین بیش از ۹۰ درصد در چادرهای مسافرتی در پارک ها و... اقامت داشته اند.

بازدید ۳۰۸ نفر از مراکز اقامتی استان کرمانشاه

وی در پایان با بیان اینکه سیزدهم فروردین بیش از ۲۴ هزار نفر از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان بازدید کردند، خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای شروع سفرهای نوروزی تا کنون بیش از ۳۰۸ هزار نفر از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان دیدن کرده اند.