ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز از تعطیلات نوروزی حجم بازگشت مسافران نوروزی به شهرهای خود افزایش چشمگیری پیدا کرده به طوری که در برخی جاده ها و محورهای استان تهران ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی و راه شرق استان تهران در محورهای مواصلاتی این منطقه مستقر شده و به صورت تمام وقت برای تسهیل در عبور و مرور مسافران نوروزی و گره گشایی از ترافیک های احتمالی در محورهای منتهی به شرق استان تهران در حال تلاش هستند.

در برخی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران نظیر هراز و تونل‌های یک و دو، نارنجستان، سه‌راهی بلده و پنجاب ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است و اتومبیل های زیادی در این مسیر در حال تردد و عبور و مرور هستند.

سرهنگ مهران کیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم بازگشت مسافران نوروزی در آخرین روز تعطیلات اظهار داشت: برخی جاده ها و محورهای مواصلاتی شرق استان تهران در آخرین روز از تعطیلات نوروزی دارای ترافیک نیمه سنگین است.

فرمانده پلیس راه شرق استان تهران افزود: نیروهای پلیس در محورهای مختلف شرق استان تهران مستقر هستند و تلاش می کنند تا در روند عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی اقدامات لازم را انجام دهند و در این زمینه از رانندگان انتظار می رود که همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

وی ادامه داد: باید رانندگان و مسافران گرامی به دلیل افزایش حجم تردد وسائل نقلیه در برخی محورها نظیر جاده هراز، صبر و حوصله بیشتری را به خرج دهند تا مأموران پلیس راهور اقدامان لازم را در جهت تسهیل در رفت و آمد مسافران انجام دهند.

گفتنی است بر اساس تصمیم پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران، تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنای مواد سوختی و فاسدشدنی تا ساعت ۲ بامداد ۱۶ فروردین‌ماه از تهران به آمل و برعکس در جاده هراز ممنوع شده است و تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳ روزهای ۱۳ و ۱۴ فروردین‌ماه تا ۲ بامداد روزهای بعد از آن، از رودهن به آب اسک نیز ممنوع است.