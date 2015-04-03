روز بدون تبر در «کوه»و«دشت»/اراضی که پا از گلیم خود فراتر گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، دشت وسیع کوهدشت دارای مراتع سرسبز و پوشش گیاهی بسیار دیدنی و جذاب است به طوری که با آمدن بهار چشم هربیننده ای را خیره می کند، اینجا دیار مراتع پست و بلندی است که در دامنه کوه های اطراف دشت کوهدشت پراز سایه سار درختان کهن سال بلوط است.

اما بیش از ده سال است که این مراتع که جای گردش و تفریح تعطیلات نوروزی و روزهای سبز بهاری مردم این شهرستان است، آشکارا و در مقابل چشم مسئولان امر به زخم گاوآهن کشاورزان سپرده شده اند تا پس از شکستن و سوزاندن درختان بلوط ش به زمین های بی حاصل کشاورزی تبدیل شوند.

بیشتر مراتع دشت کوهدشت در تپه هایی قرار گرفته اند که به راحتی نمی توان تراکتورها را از پستی و بلندی هایشان عبور داد اما کشاورزان منطقه با قطع کردن درخت های این تپه ها آنها را هرطور شده شخم زده اند تا بر وسعت زمین های کشاورزی خود بیفزایند.

با مشاهده این تپه ها که بیشتر آنها در سینه کش کوه ها و دامنه ها واقع شده اند درمی یابی که جزو مراتع بوده و در محدوده زمین های کشاورزی نیستند اما کشاورزان پا را از گلیم زمین های خود فراتر نهاده و آشکارا به تصرف تیغه های گاوآهن ها درآورده اند به طوری که ضمن قلع و قمع انبوه درختان بلوط، جایی برای نشستن راحت خانواده ها باقی نگذاشته اند.

این وضع سال به سال شدیدتر شده و اگر به همین منوال پیش برود در چند سال پیش رو نه تنها کوهدشت به دشتی بدون مرتع بلکه به منطقه ای بدون درخت تبدیل خواهد شد.

این بحران در حالی اتفاق می افتد که رسانه های مختلف لرستان به ویژه خبرگزاری مهر بارها و بارها آن را فریاد کشیده و به مسئولان امر گوشزد کرده اند اما هنوز ابروی مسئولی به تیغه وحشی تراکتورها و حس تعرض کشاورزان اخم نشده است.

اما فرهنگ سازی های صورت گرفته رسانه ها تاثیر خود را بر مردم کوهدشت به خوبی گذاشته و چند سالی است شاهد سیزده بدرها و تفریح بدون تبر، اره و تیشه هستیم.

سیزده بدر امسال هم روزی بدون صدای تبر برای درختان سرسبز بلوط بود و مردم خود به نگهبانانی دلسوز و حافظانی آگاه برای طبیعت تبدیل شده اند و کسی شاهد لرزیدن شاخه های درخت بلوطی از ضربه تبر گردشگری نبود مگر صدای تبری که به قصد شکستن سرشاخه های خشک یا جنازه سوخته درختی که به دست کشاورزی خشک بر زمین افتاده بود پایین می آمد.

آن چه سیزده بدر امسال را خوشایندتر کرد این بود که مردم قبل از برگشتن به خانه ها و ترک طبیعت، ظروف پلاستیکی و جای نوشابه های بازمانده خود را جمع آوری کردند تا چهارده فروردین آغاز روزی پاک برای چهره سبز طبیعت باشد.

یک جوان گردشگر کوهدشتی به خبرنگار مهر گفت: چند کیلومتر راه آمده ایم تا به همراه خانواده زیر سایه درختی خوش باشیم، درست نیست به درختی که به خاطر سایه سارش کیلومترها راه آمده ایم آسیب برسانیم.

یکی دیگراز اهالی کوهدشت ضمن اظهار تاسف از قتل عام بلوط ها و شخم زدن مراتع از سوی کشاورزان منطقه، گفت: دوسال پیش برای سیزده بدر به این منطقه آمدیم اما امسال متاسفانه همه جاهای مناسب برای نشستن را شخم زده اند آن هم زمین های نامناسبی که فکر نمی کنم محصول چندانی بدهند.

وی ادامه داد: مسئولان باید همت کرده و برای آزادسازی مراتع کاری بکنند و جلوی این تهاجم غیرمنطقی را بگیرند.

به هرروی اگر همت مسئولان کوهدشت چاره ساز نشود دیری نمی پاید که نه مرتعی بر دامنه کوهی باقی خواهد ماند و نه سایه سار خوش درخت بلوطی تا جای تفریح شهروندانی باشد که حق دارند از طبیعت منطقه خود لذت ببرند.