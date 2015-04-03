حرفهای آمریکایی ها مصرف داخلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه ابهر در عین حال با بیان اینکه واقعیات و جزئیات این تفاهم و توافق دقیق روشن نیست افزود: ولی همین مقدار که رئیس جمهور آمریکا که خون و گوشتش از شیطنت است. اقرار می کند و می گوید تهران حق دارد فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را ادامه دهد و ما مشکلی با آن نداریم و فتوای آیت الله خامنه ای در این زمینه بسیار مناسب و خوب بود و می تواند به عنوان یک پایه راهگشای فعالیت ها در ایران و حتی جهان باشد و در صورت نیاز باید شورای امنیت قطعنامه ای قبلی را ملغی کند. که چنین چیزی در گذشته بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: اما نکته مهم و نگران کننده این است که متنهای ارسال شده توسط وزارت امور خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا با همدیگر تفاوت دارند. اولا باید تکلیف این متنها در آینده مشخص شود و ثانیا پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک تمامی قطعنامه شورای امنیت لغو شود و همه تحریم های اقتصادی مالی جند جانبه اروپا و یک جانبه آمریکا از جمله تحریمهای مالی، بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها باید برداشته شود.

حجت الاسلام رحیمی افزود: اینکه می گویند تحریمهای موشک های بالستیک و حقوق بشر خواهد ماند یک حرف بسیار باطل و غیر قابل قبول است. چون این حربه ها بمنزله شاخ گاو نفهمی است که به سر هر کس و به هر بهانه ای می شود زد. چرا که حقوق بشر و مورد ادعای آنها یک حقوق بشر جنگلی است. آنها به یمن حمله می کنند و هزاران نفر را به خاک و خون می کشند. آنها به عراق، سوریه، لبنان و فلسطین به بهانه همان حقوق بشر حمله می کنند،

امام جمعه ابهر گفت: در حالیکه ما دفاع از این نوع مظلومها را جزء وظایف دینی و اعتقادات خود می دانیم. چنانکه روی نیاوردن به بمب اتمی را نیز جزء اعتقادات خود می دانستیم. ما هیچ موقع و به هیچ وجه اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و نخواهیم شناخت. و ما همیشه با دشمنان اسرائیل دوست بود. و کمک خواهیم کرد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: اگر قرار است تحریم ها به بهانه حقوق بشر باقی بماند. چه بهتر که هیچ تفاهمی امضاء نشود. گرچه ما هم می دانیم بعضی از حرفهایی که آمریکاییها می زنند. مصرف داخلی دارد و گریزی نیست. باید این ذلت و آبرو ریزی خوشان را جوری ماله کنند. و در هر صورت پیروزی با ایران عزیز است آن چه که مهم است.

امام جمعه ابهر گفت: همان دستور رهبری به همدلی و همزبانی ملت و دولت است. چرا که اگر چنین بود. و ما از داخل فتنه گران و افراد خود باخته و خود فروخته را نداشتیم ما مشکلی نداشته و مشغول فعالیت های خود بودیم.

حجت الاسلام رحیمی افزود: نوع این تحریم ها و سختیگری بعد از فتنه ۸۸ و ریشه آن در زمان روزنامه های زنجیره ای بوده است. که همه اسرار مملکت را به حراج گذاشتند. باید از گذشته درس عبرت بگیریم و دنبال اتحاد و انسجام اسلامی خود باشیم.

حجت الاسلام رحیمی به سالروز وفات ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهداء اشاره کرد و گفت: بانوان از زندگی زیبای مادران شهدا درس اخلاق و ادب را بیاموزند.

امام جمعه ابهر گفت: ام البنین در نزد مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد و او را نزد خداوند منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه حضرت باری تعالی شفیع و واسطه قرار دهد. غم و اندوهش بر طرف خواهد شد. لذا به هنگام سختیها و در ماندگیها، این مادر فداکار را شفیع خود قرار می دهند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: ام البنین(س) بر آن بود که جای خالی مادر آنها را در زندگی دو سبط پیامبر اکرم(ص) و دو سرور جوانان بهشت، یعنی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) پرکند. و فرزندان رسول خدا(ص) در وجود این بانوی پارسا، مادر خود را می دیدند. و به خاطر عظمت مقام ام البنین این روز را بعنوان تکریم مادران و همسران شهداء نام گذاری کردند. که این مادران و همسران شهدا جزء نیکانی هستند که با صبر و ولایت مداری خود توانسته اند در آبیاری شجره طیبه اسلام نقش ایفا کنند.