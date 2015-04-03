اقامت مسافران در مازندران به ۱۰ میلیون نفر شب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر جمعه در ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران در جمع جبرنگاران با بیان اینکه ۳ هزار و ۶۱۵ نفر شب در دفاتر اقامتی موقت استان اقامت داشتند، اظهار داشت: نتایج بررسی و تحلیلی از گردشگران تا پایان فروردین توسط تیم اعضای هیات علمی بررسی و اعلام که این امر برای برنامه ریزی های بهتر و مناسب برای سالهای آینده بسیار اثر گذار است.

وی در خصوص استقبال گردشگران از سواحل دریا، افزود: خوشبختانه در سال جاری استقبال گردشگران از سواحل و دریا بسیار خوب بوده و گردشگران از قایق های تفریحی و جت اسکی استفاده کرده اند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران بیان کرد: تعداد استقبال مسافران و گردشگران از سواحل دریا قابل پیش بینی و کنترل شده بود.

بزرگ نیا در خصوص روز طبیعت و حضور مردم در مناطق جنگلی، تاریخی، اذعان داشت: در بازدیدهای صورت گرفته روز گذشته بهم ریختگی و مشکل تردد مشاهده نشد.

وی با بیان اینکه در سال جاری با کاهش آلودگی بصری مواجه بودیم، گفت: کاهش آلودگی بصری نشاندهنده رسیدن جامعه محلی و مهمان به بالندگی فرهنگی در رعایت حفظ سلامت طبیعت است.

بزرگ نیا خاطرنشان کرد: در سال جاری ترافیک در محورهای مواصلاتی استان روان بوده است.