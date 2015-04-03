به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حمید روحانی پژوهشگر و تاریخ نگار تاریخ معاصر در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه به بررسی عملکرد لیبرال دموکرات ها در تاریخ ایران پرداخت.

وی گفت: امروز لیبرال دموکراتها بوی کباب احساس کرده اند و فکر می کنند می توانند پای آمریکا را به کشور باز کنند اما این بو، بوی چیز دیگری است.

سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری در خصوص جریان لیبرال دموکرات، گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی عید خود تاکید کردند اکتفا به حداقل ها در دین قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: لیبرال دموکرات ها می خواهند اسلام را تکه تکه کرده و یک بعدی کنند اما مقام معظم رهبری معتقدند که اسلام ناب باید به صورت کامل اجرا شود و شعار همدلی و همزبانی را در مقابل این توطئه مطرح کردند.

روحانی اظهار داشت: در شرایطی که کالاها و ارزاق عمومی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته اند دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می کند که این به معنای همزبانی با ملت نیست.

پژوهشگر و تاریخ نگار تاریخ معاصر تصریح کرد: مردم خواستار قطع رابطه با رژیم کودک کش سعودی هستند بنابراین مبادله پشت پرده با دولت کودک کش و آدم کش سعودی همدلی و همزبانی با مردم نیست.

وی ادامه داد: امروز رژیم خونخوار سعودی از لبنان تا یمن خون مسلمانان را می ریزد تا رژیم صهیونیستی را حفظ کند.

روحانی تاکید کرد: ملت ایران خواستار بسته شدن سفارت ننگین سعودی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به انتشار بیانیه لوزان، گفت: ملت ایران هنوز از جریان مذاکرات دلواپس و نگران است و بیانیه مشترک نه تنها از نگرانی ملت ایران نکاست بلکه این نگرانی را افزایش داد.

روحانی ادامه داد: مبادا با این مذاکرات و بیانیه ها آرمان ملت ایران و خون شهدا پایمال شده و هدف ملت ایران در خصوص دستیابی به انرژی هسته ای نادیده گرفته شود.

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ضمن تشکر از مذاکره کنندگان به خاطر تلاش هایشان، گفت: نگران هستیم که مذاکره کنندگان فریب بخورند و استکبار آنان را از دستیابی به حقوق ملت ایران بازدارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم مذاکره کنندگان از خط قرمزهایی که رهبری انقلاب ترسیم کرده اند، اعراض نکنند و دور نشوند.