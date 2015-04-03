اقامت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر در قم

عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقامت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر از ۲۷ اسفند تا ۱۴ فروردین اظهار داشت: از این تعداد، ۱۹ هزار نفر در هتلهای استان قم ساکن شدند.
وی با اشاره به اقامت ۲۶ هزار مسافر در مهمانپذیرها افزود: ۳۳ هزار نفر در خانهمسافرها و ۱۱ هزار نفر هم در این مدت در هتلآپارتمانها ساکن شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم اضافه کرد: آموزش و پرورش استان قم با اقامت دادن به ۴۱۸ هزار مسافر نقش مهمی در ساماندهی زائران نوروزی داشت.
وی اظهار داشت: در این میان کمپینگهایی که شهرداری ایجاد کرده بود هم ۱۰ هزار نفر را در خود جای دادند و ۳۴ هزار نفر هم در حسینیهها و تکایا ساکن شدند.
رضایی با اشار به اینکه بیشترین تعداد مسافران در فضاهای شهری اقامت یافتهاند، ادامه داد: در این مدت ۷۸۳ هزار مسافر بوستانهای شهری و حاشیه بلوارها و خیابانها ساکن شدهاند.
انجام ۳۰۰ بازدید نظارتی
وی با اشاره به ارزیابیهای صورت گرفته در این مدت افزود: ۳۰۰ بازدید نظارتی در این مدت از اماکن اقامتی، پذیرایی و دفاتر گردشگری صورت گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ابراز داشت: در طول ایام نوروز ۹۴، نزدیک به ۲۰۰ تذکر به این واحدها از سوی بازرسان ادارهکل میراث قم داده شد.
وی با اشاره به اینکه در این مدت ۳۷ واحد اقامتی و گردشگری هم به خاطر ارائه خدمات خوب تشویق شدند اضافه کرد: ۲۸ واحد هم اخطار کتبی دریافت کردند و سه واحد هم به دلیل تخلفات بسیار از ادامه فعالیت تعلیق شدند.
بازدید ۸۰ هزار نفر از اماکن تاریخی
رضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش ادارهکل میراث قم برای معرفی اماکن تاریخی و فرهنگی استان به زائران گفت: در این مدت نزدیک به ۸۰ هزار نفر از اماکن تاریخی بازدید کردند.
وی ابراز داشت: تیمچه بازار قم که با سقف ضربی سه چشمهای و ویژگیهای منحصر به فردش شاهکار معماری اسلامی محسوب میشود از میان تمام آثار تاریخی استان بیش از همه مورد اقبال مسافران قرار گرفت و ۴۳ هزار نفر از آن بازدید کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، بیت امام خمینی(ره) در محله یخچال قاضی، موزه مراجع و خانه ملاصدرا در کهک را از دیگر آثار تاریخی مورد علاقه مسافران نوروزی استان قم دانست.
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