اعتدال و وحدت سبب اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس‌الدین ضمن تبریک و آرزوی سالی پربرکت برای همه مسلمانان و ملت ایران، به سنت های حسنه ایام نوروز اشاره و اظهارکرد: بجا آوردن صله رحم سنت حسنه در این ایام است که در اسلام نیز به آن سفارش بسیار شده و این امر سبب به وجود آمدن فرصتی برای کنار گذاشتن کینه ها و نزدیک تر شدن خانواده ها می شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه سال جدید با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) مقارن شد خوشبختانه مردم ولایی شهرستان بشرویه حرمت این ایام را به درستی حفظ کرده و امید است که سالی پربرکت و فاطمی را پیش رو داشته باشیم.

حجت الاسلام شمس‌الدین با اشاره به بزرگی و رحمت بسیار خداوند اظهارداشت: بسیار پسندیده است که سال جدید را با انجام کارها واعمال نیک و خیر آغاز کنیم تا خداوند نیز برکات و رحمت های خود را بر ما نازل کند.

امام جمعه بشرویه در ادامه گفت: یکی از اعمال پسندیده صله رحم بوده که موجب افزایش رزق و روزی و افزایش روحیه سخاوتمندی می‌شود زیرا به موجب آن کینه ها و دشمنی ها را به دست فراموشی سپرده و اخلاق حسنه پیشه می کنیم.

وی همچنین افزود: یکی دیگر از اعمالی که سبب افزایش رزق و روزی می شود دائم الوضو بودن است و در بعد عبادی نیز داشتن وضو در تمامی اوقات و خواندن نماز شب و عبادات شبانه در راستای افزایش رزق و روزی توصیه شده است.

حجت الاسلام شمس‌الدین در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به بحث تعلیم و راهنمایی نیز گفت: قرآن راهنمای همه انسان ها بوده و دو کار اساسی یکی انجام عمل صالح و انجام این عمل با ایمان و قوت پایدار و در راه رضای خداوند سبب عاقبت به خیری انسان می شود.

امام جمعه بشرویه افزود: وقف از اموال نیز یک عمل طیبه و نیک است که پاداش آن تا زمانی که از آن بهره برده شود برای فرد واقف نوشته می شود.

حجت الاسلام شمس‌الدین در خطبه های خود به تحولات منطقه و تهدیدات دشمن هم اشاره کرد و گفت: کشور ایران تنها سکان دار مکتب تشیع با رهبری واحد است و هدف یک عده مزدور با هجمه به کشورهای مظلومی چون فلسطین، عراق و جدیدا هم یمن تنها تفرقه افکنی است.

وی گفت: ما باید با وحدت بیشتر از آرمان ها و مقدسات اسلام دفاع کرده و دشمن بداند تمام نقشه هایش بی فایده است.

حجت الاسلام شمس‌الدین نیز سالروز وفات حضرت ام‌البنین مادر اسوه ایثار و صبر را هم تسلیت گفت و افزود: تکریم و احترام به خانواده شهدا و سرکشی از مادران و پدران شهدا امری بسیار مهم است چراکه هرچه این ملت دارد مدیون جوانانی است که عاشقانه به جبهه رفتند و شهید شدند.

امام جمعه بشرویه حرکات اخیر رژیم آل سعود نسبت به مردم مظلوم شیعه و سنی یمن را محکوم کرد و خطاب به آل خلیفه و رژیم آل سعود گفت: روزی خواهد رسید تا این رژیم با تفرقه هایی که در کشور های عربی دیگر ایجاد کرده، خود در مردابی گرفتار خواهد شود و این حرکات باید از سوی سازمان ملل و سازمان حقوق بشر محکوم شود.

وی تاکید کرد: آنچه که امروز سبب اقتدار ملت ایران شده تنها اعتدال و وحدت است و کشور جمهوری اسلامی ایران در کمک به مردم مظلوم یمن کوتاه نخواهد آمد.